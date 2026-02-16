移英「多仔婆女星」全家低調返港 極大膽自爆閨房秘密 七年抱三有秘訣？

42歲的吳日言今年踏入結婚第10年，「七年抱三」的她，為小朋友升學，2024年決定一家五口到英國倫敦西部雷丁（Reading）生活。近日吳日言全家悄悄返港，與老公Barry的家人有關。

吳日言一家到賀

吳日言今日（16日）在IG分享一條影片，見到一家五口現身婚禮，三個仔女打扮可愛，充當花童為新娘子開路。吳日言透露老公的妹妹出嫁，由Barry「長兄為父」將妹妹交到妹夫手中。作為嫂嫂的吳日言更以「三寶媽媽」身份，傳授「生仔秘笈」，暗示自己「多產」與頻繁性生活有關。

吳日言留言：「Happy Wedding！長兄為父，Barry拖著妹妹的手，一步一步送她出閣，感動……看着這位小妹妹長大，眼見她經歷種種，最後修成正果，感人 #幸福人妻 #三寶媽媽 #生仔秘笈 #X多D #happywedding」，獲小姑回覆：「I love you」。

吳日言移英多是非

「地獄黑仔王」吳日言與拍拖多年的圈外人Barry於2016年結婚，前年舉家移居英國生活，因老公做「空中飛人」香港英國兩邊走，令吳日言壓力勁大。吳日言獲自照顧兩子一女，初期經歷多波折，全家輪流病倒，開餐廳又鬧出「走尾數」風波，三個月前又爆出與店舖業主交惡。

