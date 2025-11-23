移英女星生活荊棘滿途 新舖開業不足半年與業主交惡 為四位數拍片公審：講吓佢嘅故仔

吳日言去年舉家移民英國並居於英國倫敦西部雷丁（Reading），一家五口在當地展開新生活，不過吳日言的新生活似乎勁多波折，試過因為天氣問題令她造成困擾， 舉家因難適應天氣頻頻病倒變「藥煲」，吃藥的頻率如同吃補充劑，又試時因要處理很多林林總總的事情，與做「太空人」的老公「炒大鑊」。

吳日言在當地重操故業開餐廳，開業初期被網民發現疑為慳錢，其中一款飲品用上醒獅造型冰塊的模具在「淘寶」有售，估計是為節省成本。吳日言又為吸納生意，在內地社交平台小紅書開設帳號宣傳，怎料遭到舉報被下架：「舉報已經通過，這個帳戶查不到了。」近日又疑因租樓問題，與業主發生爭執。

吳日言開業不足半年與業主出現糾紛

吳日言在今年5月曾在IG貼餐廳新舖相並表示：「呢一條鎖匙，我簽咗18年合約，換句話說，無論將來遇到幾多+1，我注定和家人留在這裡，Hello！雷丁請多多指教！」想不到開業不足半年，吳日言已經與業主出現糾紛：好多人都想聽故仔，我就幫Mr Trouble開一個節目，

講吓佢嘅故仔。多謝收看！」吳日言在片中一輪嘴的高八度tone力數業主的「臭史」：「話說我喺英國雷丁呢度舖頭簽咗18年合約，.好多英國朋友都同我講，『嘩，真係恭喜你呀！』業主同租客保持良好關係，咁梗係win win啦。但係我遇上一個麻煩嘅業主呀！」

吳日言公審業主不合理濫收費用

吳日言續說：「我稱呼呢位先生為Mr. Trouble。其實喺2025年五、六月裝修嘅時候，已經收到佢嘅不合理濫收嘅費用。係啲咩呢？突然之間收到佢email啦，佢話我啲裝修工人搞到烏煙瘴氣，好污糟邋遢。我諗如果真係我嘅責任嘅話，我梗係會去清理返啦，睇吓係咪阻塞商場嘅通道呀，又或者真係整到啲地方好污糟邋遢，我逐張相，逐張相打開睇。一打開啲相嘅時候，嘩！又真係好難接受喎。我有嘗試返去搵返嗰幾粒塵，但係就真係搵唔到。而且嗰幾張相喺大​​街影嘅。最尾呢，我就收到佢呢張單。Mr. Trouble！」原來業主向吳日言收取清潔費$1145英鎊，折合近$12,000港元。

吳日言移民後一路走來不容易

其實吳日言移民後在當地開餐廳一路走來不容易，年初她正因為餐廳的財務問題捲入走數風波。當時她被一名網民「19hkdesigner」指，為吳日言負責設計及印刷，但事後被對方認為收費過高而走數，最後要入稟小額錢債審裁處，雖然設計師一方被富勝訴，但對方仍拒絕付款，最終吳日言現身回應，表示已經還清款項，但拒認自己有違約行為，不承認任何責任，更批評該名設計師在網上發佈的虛假內容。