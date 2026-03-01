Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方媛晒三胎滿月禮物又囤積大量金器？禮物擺滿屋蔚為奇觀 一坐完月就飛上海買金

現年38歲的方媛，跟年長22年的天王郭富城結婚8年多，至今育有三個女兒，分別是8歲郭詠希、6歲郭詠萱以及4個月大的小女兒郭詠心，一家五口相當幸福。近日方媛開始拆小女兒的滿月禮物，並拍片跟網民分享喜悅，大堆滿月禮物中，最吸睛的莫過於上面有著「長命富貴，身體健康」字樣的小金鎖，近年金價飆升，天王嫂方媛收到重禮，也不禁笑出腰果眼，而且她一直對金器情有獨鍾，剛坐完月已經飛到上海買金，囤積大量金器金飾，甚具投資眼光。

方媛分享小女兒滿月禮物

方媛去年10月產女，當時收到不少滿月禮物，相隔數月，拍片分享禮物內容，最吸引眼球的莫過於配上了喜慶紅繩的小金鎖，上面有著「長命富貴，身體健康」字樣，另外還有一隻水頭很好的小玉環，除了黃金和玉手鐲這些昂貴之物，還有喜氣洋洋的紅色小衣服，及粉紅色的熊仔玩偶，非常窩心。最後方媛展示了一架3500元的嬰兒車，更加是非常實用，稱心滿意。

方媛坐月後不久飛上海買金 

方媛對黃金飾品一直情有獨鍾，在坐完月後不久，已飛到上海名店選購金器，方媛對店內的精緻金飾愛不釋手，表示「有很多在外面都沒看到過」。方媛取出金飾試帶，包括黃金耳環及頸鏈，逐一細心欣賞，更重要是現時金價高企，方媛囤積大量金器等升值，網民紛紛感嘆「這些機會不是我的」。

方媛囤積大量金器等升值

店員取出不同款式的金器供方媛選購，在眾多金飾中，方媛對一款螃蟹造型，稱為「橫財大將軍」的吊墜特別喜愛。店員介紹吊墜寓意「八方來財」，螃蟹的雙螯上還雕有錢幣圖案，有帶來意外之財的吉祥寓意。方媛對其精緻的拉絲工藝讚不絕口，更透露打算將其買下送給家中的「三寶」，希望為愛女帶來好運與財富。此外，她也試戴了一款可轉動的「吉祥元寶」項鍊，看來她今次買了不少金飾，滿載而歸，愛錫囡囡之外，又足見天王嫂的理財智慧。
 

