郭富城老婆方媛生完三胎急復工殘爆？生圖被指憔悴膠原蛋白明顯流失 與上鏡相差甚遠

現年60歲的天王郭富城與比自己小22年的方媛結婚8年多，育有三個女兒，分別是8歲大寶郭詠希（Chantelle）、6歲二寶郭詠萱（Charlotte）以及3個月大的三寶郭詠心（Cheryl），一家五口相當幸福。早已修身成功的方媛，最近產後首次到家鄉安徽現身公開活動，不少網民將把「天王嫂」當日的影片及照片分享到小紅書，網民對方媛的外形展開熱烈討論。

方媛黑超Look貴氣現身

其中一位網民發文指方媛很有貴氣，並寫道：「方媛現身安徽老家出席活動，看來天王嫂也要開始搞事業了！有一說一，方媛長得真的有福氣，五官精致，額頭飽滿、鼻頭也有肉，下巴圓潤，兜得住財」。而另一位網民則表示，見到除下太陽眼鏡的的方媛後，指她狀態明顯跌Watt，面部亦有點浮腫，還一臉倦容，完全不像「天王嫂」過往的狀態，難怪方媛當日大部份時間都戴着太陽眼鏡。

方媛被指真人不如上鏡年輕

此外，還有網民即以「下了直播間才發現，方媛並沒有網上看到的那麽年輕啊」為題，發文寫道指方媛「真人」沒有鏡頭下那麽精緻：「38歲又生完三胎，眼神的疲憊和膠原蛋白流失也很明顯。五官的確很立體，尤其鼻子高挺，但現實中看並沒有那麽精緻。​她生完三胎不敢休息，商務活動接不停，打扮很顯貴氣，但是明顯露出疲憊感了。誰說天王嫂就是養尊處優、吃喝玩樂啊，她們的工作量一點也不少。」不過，亦有網民指三女之母方媛，生完三胎仍Keep到這個狀態，已是非常不錯。

