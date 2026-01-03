郭富城老婆方媛狂掃百萬黃金出手闊綽 再誕一女犒賞自己？ 貴婦出巡盡顯天王嫂地位

現年60歲的天王郭富城與38歲的方媛結婚8年多，育有3個女兒，分別是8歲大寶郭詠希（Chantelle）、6歲二寶郭詠萱（Charlotte），去年10月迎來三寶郭詠心（Cheryl），一家五口相當幸福。修身成功的方媛亦早已「出關」，日前撇下老公和家中三個女兒，現身上海一口氣狂掃約百萬黃金首飾，出手極之闊綽豪氣！

方媛豪氣買黃金

近日方媛在小紅書分享了段購買黃金首飾的影片，發文寫道：「給自己放個假，逛到了寶藏金店！收獲滿滿！猜猜我的購物袋裡有甚麼？」視頻中的方嫂是坐在豪華的七人車上，前往上海IFC的首飾店購買黃金，一身貴氣打扮的方媛進入金店時，職員就拿出多款金首飾給她，方媛很快便看上小螃蟹頸鏈，而螃蟹吊咀的腳及鉗子都是鑲嵌了鑽石，還有同樣鑲了鑽石的金元寶等多款首飾，期間聽到方媛表示就可以送給三個女兒和身邊的朋友。

相關閱讀：郭富城老婆方媛產後狀態首曝光 一部位現況網民驚為天人 騷三寶一私密部位勁得意

方媛滿載而歸

之後方媛亦試戴了多款金鑽耳環、以及一條又粗又大的金珠頸鏈，似是男裝款式，未知是否買來給老公郭富城呢？揀好了多件黃金首飾，方媛滿臉笑容拿出手機給職員掃code付款，之後見到職員為她拿着三大袋戰利品離開。有網民表示方媛刷老公郭富城的信用卡毫不手軟，十分精明，再多買也不是問題。有網民猜方媛當日看了多件金器首飾，如果一整套買下來估計近百萬元。

相關閱讀：2025回顧丨娛圈增近兩打星B 郭富城妻方媛再誕女 黃翠如蕭正楠榮升父母 黃澤鋒夫婦追B成功