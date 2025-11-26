Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭富城老婆方媛產後狀態首曝光 一部位現況網民驚為天人 騷三寶一私密部位勁得意

影視圈
天王郭富城於上月22日宣布現年38歲的太太方媛已順利誕下第3位小千金，《星島頭條》亦獨家追蹤城城親自駕車，與方媛的媽媽（外母）前往醫院接BB出院。事後城城亦有在IG寫道：「我們的小公主終於到家了！母女平安，感恩所有」。太太方媛開始閉關坐月，近日城城出席活動時亦公開女兒名字叫郭詠心，英文名叫Cheryl。三女之母方媛，昨晚（11月25日）在社交網展示修身成果。

方媛晒嫩滑肌膚

方媛在小紅書上載了多張Fit爆靚相，其中她身穿黃色緊身衫搭配瑜伽褲，露出纖細腰身，可見收身極之成功，而皮膚狀態依然嫩滑，猶如剝殼雞蛋，難怪她開心留言寫道：「解鎖新身份，三胎媽媽，三胎歸來！一家五口」不少網民都粉粉向她請教修身秘訣：「到底為啥生了孩子，生了這麽多，小腹還這麽平坦緊致的，望眼欲穿啊」、「請教係點樣做到瘦身瘦得咁好？」、「真係無得輸！」、「小腹平平的秘訣在哪裡」、「少女一樣」，方嫂天生麗質，真是羨煞旁人。

相關閱讀：郭富城「三寶」正面照曝光  面圓圓眼仔睩睩一特徵似足爸爸：我是全世界最幸運的男士

郭富城孖兩女跳舞

此外，方媛亦在其小紅書分享多張自拍照，甚產前的她分別不大，同時亦有她的坐月餐照片，一餐有4餸一湯，其中一張更是老公郭富城跟兩個女兒在露台跳舞的剪影照片，她並寫道：「現場演唱會」，還有三寶的小腳，相片上寫上：「我滿月啦！」，以及慶祝三寶滿月的紫色大蛋糕及小禮物等。

相關閱讀：郭富城帶老婆現身尖沙咀名店  兩大新線索證方媛懷第三胎  天王一舉動令粉絲極失望

