方媛揭秘天王家庭日常 洩跑馬地3千呎豪宅內部 郭富城甘做「女兒奴」互動畫面曝光

影視圈
更新時間：17:26 2026-01-09 HKT
發佈時間：17:26 2026-01-09 HKT

天王郭富城老婆方媛（Moka）昨日（8日）在抖音上傳了一段溫馨的家庭生活影片，除了分享與女兒們的日常互動，更罕見地曝光了他們一家所居住的跑馬地3千呎豪宅內部環境，其寬敞程度引發網民熱議。

郭富城豪宅裝潢品味高雅

影片開頭，郭富城與方媛帶著兩個女兒外出，郭富城被女兒拉扯着撒嬌，可見平時是一名「女兒奴」。鏡頭轉到家中飯廳，方媛正與女兒們享用早餐。深色實木大餐桌配上時尚的皮革餐椅，背景牆上掛著充滿藝術氣息的書法字畫，旁邊還有一個巨大的簡約風格時鐘，整體裝潢品味高雅。

相關閱讀：方媛處心積累捕獲郭富城？向太驚爆「天王嫂訓練營」內幕 披露對方媛真實看法：她真的幸運

客廳空間極寬敞

最引人注目的莫過於豪宅的客廳。從影片中可見，客廳空間非常寬敞，鋪設了溫潤的木地板。正值聖誕季節，客廳中央擺放著一棵巨大的聖誕樹，樹下堆滿了名牌禮物格外搶眼。客廳擺放著舒適的灰色沙發、一台按摩椅，以及落地大窗。兩個女兒在柔軟的地毯上畫畫、玩Lego，畫面十分溫馨。

雖然豪宅裝潢奢華，但影片的重點始終是方媛與孩子們的親密互動。她溫柔地照顧著剛出生不久的三寶，陪伴大女兒和二女兒畫畫、閱讀、做功課，字裡行間充滿了為人母的喜悅與用心。整段影片不僅讓外界窺見了天王一家優渥的生活環境，更展現了他們幸福滿溢的家庭氛圍。

相關閱讀：郭富城豪宅停車場三架超跑「玩具」曝光？價值逾千萬 每輛可買一層樓

