郭富城兩女完美遺傳舞台基因 神複製韓團辣舞片曝光 網民敲碗等父女同台

60歲天王郭富城（Aaron）貴為「舞台王者」，深厚的舞蹈功力每次演出都令人目不暇給。近日其妻方媛（Moka）在社交平台分享新片，見到兩個女兒7歲大女郭詠希（Chantelle）及5歲二女郭泳萱（Charlotte）大跳韓國女團舞，引起網民熱議。

郭富城兩女愛跳舞

郭富城老婆方媛前日（28日）在IG公開兩個女兒大跳韓國女團BABYMONSTER的歌曲《PSYCHO》，並留言：「愛跳舞的姐姐和妹妹」。影片中的Chantelle與Charlotte各自拍片，分開晒舞功，隨住音樂扭腰擺手，舞步有板有眼，節奏感十足。

郭富城大女Chantelle穿上粉色上衣襯黑色短裙，舞姿俐落，展現自信。而穿上迷彩上衣配藍色短裙的二女Charlotte，則活潑可愛，出盡全力做出複雜動作，雖然力量不及家姐，但表現萌爆，兩姊妹完美遺傳爸爸的節奏感及舞蹈基因，未來可期。

郭富城虎父無犬女

「天下第一關」鄭紹康留言：「佢識唔識跳狂野之城？」也有不少網民等小朋友長大，與爸爸郭富城同台演出：「遺傳基因太強了，期待跟爸爸共舞」、「有其父必有其女」、「跳舞真的很像爸爸，很有天份」、「要準備做爸爸嘅演唱會嘉賓」等。

