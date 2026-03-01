陳茵媺「假瀏海」太怪惹負評 聽民意轉新造型 網民洗版激讚：大美人終於回歸

現年44歲的陳茵媺，跟年長10年的「視帝」陳豪結婚12年，婚後育有兩子一女，大仔Aiden、二仔Nathan及細女Camilla，盡得父母的優良遺傳，全是靚仔靚女。陳茵媺為了照顧子女，毅然在事業高峰退下來，將賺錢重任交給陳豪，隨著小朋友年齡漸長，陳茵媺開始靜極思動，不時拍片分享並當上KOL，但網民卻並不關心影片內容，反而焦點落在陳茵媺「假瀏海」髮型上，大呼奇怪，直至近日陳茵媺終於接受網民意見，換了新的清爽髮型，網民即時洗版式留言，激讚昔日的大美女陳茵媺，終於回歸。

陳茵媺瀏海髮型被質疑戴假髮

陳茵媺近年淡出幕前，只是間中短暫復出拍攝了TVB劇集《羅密歐與祝英台》，純粹過戲癮，除了過住少奶奶生活，她亦致力經營社交平台與粉絲互動，但近日的多條影片，均被網民大肆批評，皆因焦點全部落在她的瀏海髮型，更紛紛質疑她戴假髮：「姐戴的是假髮嗎？」、「看起來很像假髮」、「看不慣，感覺不太好看。」，完全忽視了影片內容，可說是錯重點。

陳茵媺新髮型被讚魅力升級

陳茵媺近日的新片「挑戰盲盒外賣」，是用手機外賣平台，不看畫面隨意點餐，最後送來了多盒沙律，幸好還有雞翼、意粉，及陳茵媺最愛的咖啡飲品。網民大讚陳茵媺令人有耳目一新的感覺，原來她轉了髮型，一頭清爽短髮外，更重要是「假瀏海」消失不見，網民讚不絕口，並表示「終於放棄難看的假髮了，臉型完美的美女就應該露出整張臉」、「這個髮型美」、「這個髮型終於不是油膩的感覺，魅力UP」、「終於不戴奇怪的假髮」、「假髮拿掉終於舒服多了」，陳茵媺從善如流，聽取網民意見拆走「假瀏海」，馬上換來一片讚美聲音。

陳茵媺淡出後拍片當上KOL

陳茵媺是2006年港姐冠軍，入行後拍過《原來愛上賊》、《讀心神探》及《心戰》，曾經是TVB力捧女星，現時雖然已是三名小朋友的媽媽，但她保養得宜，外貌凍齡，尤其是笑起來的腰果眼，至今仍電暈不少男土，她拍片時又意外曝光，陳豪以16萬月租的中半山複式豪宅，引來網民關注。

