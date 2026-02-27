Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「最強小三」五索豪派30萬開工利是 大疊千元鈔票當扇撥涼 六位數現金當碎銀

影視圈
更新時間：21:42 2026-02-27 HKT
發佈時間：21:42 2026-02-27 HKT

已婚富豪馬清鏗情婦五索被封「最強小三」，她雖然不是正室，但生活高調，網民對她的舉動評價兩極。她向來出手闊綽，今日（27日）在其YouTube頻道上載了一段影片，高調分享公司開工的熱鬧情況。影片中，她為慰勞員工，竟豪擲30萬元現金大派開工利是，場面震撼。

五索公司舉行拜神儀式

從影片可見，五索的公司舉行了簡單而隆重的開工拜神儀式，現場佈置充滿節日氣氛。在儀式上，五索感觸表示，公司在短短兩年間，由最初只有2名員工，發展到今天近50人的團隊，令她感觸良多。她更自豪地說：「我請得嘅，一定係精英！」

五索晒大疊千元鈔票

影片的高潮無疑是派利是環節。五索拿起大疊千元鈔票當扇撥涼，之後放入數鈔機，透露今年準備了30萬元現金慰勞員工。她讓員工排隊逐一領開工利是，全體員工都表現得非常開心，氣氛相當熱烈。除了傳統的拜神儀式，五索亦別出心裁，以一個乳豬造型的蛋糕代替真實的烤乳豬，以響應環保及減少殺生。

整個開工儀式在員工們齊心「撈起」及歡呼聲中結束，足見五索與其團隊關係融洽，亦再次向外界展示了她雄厚的財力。

