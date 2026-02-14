「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？

34歲的五索（鍾睿心）自承認跟身家以百億計的已婚富豪馬清鏗發展父女戀後，放閃舉動越來越高調。二人拍拖10年，並育有4名子女，因而收獲「最強小三」之名。五索不時分享跟馬生的甜蜜片段，而在2.14情人節正日，五索當然繼續高調放閃晒恩愛，她除了分享跟馬生拍拖出海，收到玫瑰花外，馬生又親手煎心形牛扒，最令人感動是五索寫了一封愛的宣言給馬生，道盡10年來二人的點滴，有過開心亦有過苦難，五索衷心感謝馬生的包容。

五索情人節跟馬生出海慶祝

五索跟馬生相戀後，生活奢華富貴，但她未有停下腳步，除了經營網購生意，近日更踩入樂壇，推出處女單曲《不勞而獲》，憑歌寄意，不少人都以為五索是想自嘲自己「不勞而獲」，其實只是美麗誤會，在情人節當天，五索在ig分享了跟馬生10年前的合照，小朋友的生日相外，她又大晒在遊艇上收花，並且獲得日理萬機的馬生親自煎生扒，畫面十分溫馨。但五索在新Post上，寫了一封給馬生的信，字字有血有淚，此時網民才知五索跟馬生一起的生活，並非一味的幸福享受，當中有不少辛酸不足為外人道。

五索自爆幸福得來不易

五索的信中寫道：「致親愛的馬先生：第一相是10年前的我們，那時我們還未有第一個孩子，所以最恩愛。這10年我們經歷了很多，5年生了4位小朋友，縱使我一次又一次產後抑鬱，你都幫我湊住小朋友，又要照顧我的情緒，我好想告訴你：我是很感恩的。旁人眼中的幸福家庭，是我們一點一點經營出來的。得來不易，所以我份外珍惜我們和小朋友相處的時光。」

五索續道：「然而，在感情上，我們的關係在這十年當中有着很多無奈和說不出的苦衷，到最後我們關係終於穩定下來，2025年我和我的團隊為了要令公司和業務短時間內爆起，製造了很多新聞及言論，從來低調的你承受了很多輿論壓力。你那時候很生氣，問了我一句：係咪一定要咁癲？ 我答：成功就是要犧牲。你離開了我一個月，我以為你以後都不會回來（雖然我有點享受那一個月的單身）。最終你也是回來了，並輕輕放下了一句：你知道自己做緊咩就好了。我說：我知道。這，大概就是我們的宿命吧。」

五索多謝馬生無限包容體諒

五索最後多謝馬生的包容體諒，「多謝你一直以來對我默默的包容，我是知道我在無限量挑戰你的底線的。2026年了，在情人節這一天跟你承諾：少一點任性，但偶爾仍然會在IG出賣你的，因為你是我最愛的流量密碼。Happy Valentine’s Day, Mr. Ma」。

