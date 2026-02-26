「劉德華接班人」近況曝光身形發脹 曾避狙擊赴台覓得良緣 囡囡外貌激似韓星IU

現年61歲的劉錫明，曾經是90年代型男，受到TVB力捧成為一線小生，拍過多齣膾炙人口的劇集，包括《義不容情》、《烏金血劍》、《大家族》等，全是叫好叫座之作。可惜在他爆紅之際，疑似受到「情敵」倪震的狙擊，形象受損，只得轉戰台灣及內地搵食，現在事過境遷，劉錫明已經結婚生女，生活美滿。近日黃一山在內地新鄉遇上劉錫明，二人均是新春期間在當地開工，不過昔日英俊有型的劉錫明，現已變了油膩大叔，面部渾圓，網民甚至指他「肥到冇頸」，幸福肥的最佳例子。

劉錫明身形暴脹面圓似波

劉錫明太太張齊玲曾在台灣電視台任職製作助理，二人於1995年邂逅，相戀6年拉埋天窗，婚後育有一女劉安晴，劉錫明不時中港台三地工作。在新春佳節，劉錫明在內地新鄉遇上黃一山，二人隨即拍片跟網民分享近況，劉錫明穿上灰色的鬆身衫及黑色長褲，但始終已經「登六」，身材難免中年發福，而且面頰渾圓，仿如一個吹脹了的汽球，又清楚見到雙下巴，網民紛紛感嘆昔日男神，難敵歲月洗禮。

相關閱讀：劉錫明親解當年被TVB封殺傳聞 傳避走台灣全因周慧敏多年 終現身親自解畫

劉錫明囡囡有意入行

劉錫明曾影視歌三棲發展，憑藉《是緣是債是場夢》等暢銷歌曲，紅遍中港台，更一度被譽為「劉德華接班人」，前途一片光明，現時成為「台灣女婿」，囡囡劉安晴遺傳了父親的演藝細胞，樣子生得清純甜美，有點似韓國人氣偶像IU，而且劉安晴對演藝圈充滿憧憬，現時已上過音樂劇相關的表演課程，希望在歌唱、戲劇等方面都能有所發展。劉錫明雖然支持囡囡入行，但就不打算當經理人，他接受訪問時表示：「父母的身分應該跟經理人分開，很多東西由別人來教比較好。」

劉錫明傳因周慧敏被狙擊多年

劉錫明星途經歷過高低起伏，最為人津津樂道，是1990年與周慧敏合作電視劇《烏金血劍》後，在一次訪問中單純表示「很欣賞周慧敏」，卻傳出這句話意外觸怒了當時正與周慧敏發展地下情的倪震。有傳倪震利用自家媒體連續多年以「毒瘤明」的惡意稱號攻擊劉錫明，對其形象造成毀滅性打擊，最終令劉錫明人氣一落千丈，最後要返回內地發展。

相關閱讀：90年代男神劉錫明22歲女兒罕露面！宣告進軍演藝圈立志做「IU 2.0」 將成最強星二代？