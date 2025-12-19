90年代男神劉錫明22歲女兒罕露面！宣告進軍演藝圈立志做「IU 2.0」 將成最強星二代？

經典百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》日前在台北流行音樂中心盛大首演，90年代「情歌王子」劉錫明，也帶著他22歲的愛女劉安晴驚喜現身，成為鎂光燈焦點。身為「台灣女婿」的他透露，這次為了觀摩音樂劇特地帶愛女返台。他表示：「真的是活到老學到老，我是來觀摩學習的！」儘管自己是學音樂出身，但他坦言音樂劇的難度太高，目前沒有計畫參與演出。

劉錫明愛女繼承衣缽視IU為偶像

跟隨父親腳步，同樣對演藝圈抱持憧憬的劉安晴，外型清秀，氣質出眾。她透露自己曾上過音樂劇相關的表演課程，對於演藝圈的各個領域都充滿好奇，希望能像自己的偶像—韓國全方位藝人IU一樣，在歌唱、戲劇等方面都能有所發展。

劉錫明對女兒的星路顯然已有一番規劃，但他明確表示，不會親自擔任女兒的經理人。他認為：「父母的身份應該跟經理人分開，很多東西由別人來教比較好。」一旁的劉安晴也笑著認同：「家人不能一起工作啦！」父女間的好感情溢於言表。

劉錫明曾被封劉德華接班人

劉錫明在90年代初期曾是備受力捧的新星，影視歌三棲發展，憑藉《是緣是債是場夢》等暢銷金曲紅遍香港及台灣，更一度被譽為「劉德華接班人」，前途一片光明。後來，他轉往影視圈發展，同樣取得亮眼成績，近年已將事業重心移往中國內地。

劉錫明欣賞周慧敏卻被封殺？

劉錫明最為人熟知的新聞，是1990年與周慧敏合作電視劇《烏金血劍》後，在一次訪問中單純表示「很欣賞周慧敏」，卻傳出這句話意外觸怒了當時正與周慧敏發展地下情的倪震。有傳倪震利用自家媒體連續多年以「毒瘤明」的惡意稱號攻擊劉錫明，捏造不實罪名，對其形象造成毀滅性打擊，最終迫使劉錫明的演藝事業在香港停擺，不得不轉往台灣及中國內地發展，星途大受影響。劉錫明早前曾受訪重提當年往事：「我並唔係被封殺，唔可以喺香港係運，嗰年係94年，甲戌年甲戌月，我自己係甲辰年，係冲大運，一辰冲三戌，所以一冲，就衝去台灣。」

