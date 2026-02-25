前TVB「中流砥柱」終極復出惹哄動 狀態一流回春吸金賀重生 跟樂易玲合照好風騷

現年72歲的曾志偉，自年初於「萬千星輝頒獎典禮」中，正式宣布辭任TVB總經理一職後，終於卸下重擔，重回自由身。近日他重拾老本行，於一場新年晚宴中盛裝擔任司儀。前《東張》主持容羨媛（Fion）在IG發限時動態，見曾志偉身穿華麗的紫色花紋禮服，氣色紅潤，笑容滿面，心情顯得極佳，而台下一眾前TVB同事都非常興奮，高層樂易玲之後都有跟曾志偉合照。再次手執咪高風的他，在台上揮灑自如，主持功力寶刀未老，與女主持搭檔默契十足，盡顯遊刃有餘的功架。台下觀眾見到這位金牌司儀再次上台，反應亦相當欣喜，場面熱鬧。

曾志偉5年總經理任期身心俱疲

相比起今天容光煥發的模樣，曾志偉擔任TVB總經理的五年期間，可謂身心俱疲。他曾在訪問中以「得不償失」四字總結這段經歷，坦言行政工作令他承受巨大壓力，總經理的身份包袱沉重，無法像以往一樣暢所-言，與現在愛開玩笑、享受生活的狀態可謂判若兩人。他透露，當初接受邀請時，連子女都反對他「先嚟咁辛苦」，而殺入無綫做管理層時，更不被外界看好，認為他不出一年便會放棄。

曾志偉飛到加拿大密會張嘉兒

如今無官一身輕，曾志偉終於能做回自己。他先是到處旅行，被拍到與明星足球隊的好友們於包廂中跟內地年輕女子體驗文化，又飛到加拿大探望前港姐冠軍張嘉兒，對他而言最開心的莫過於能毫無包袱地回歸幕前，他笑言最想做的就是再次主持港姐競選。經歷過身體透支的時期，他現在更注重健康，並表示已報名學中醫，希望學懂如何調理身體，享受真正屬於自己的退休生活。

