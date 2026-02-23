《愛回家》「李莫仇」老公離巢TVB 結束15年賓主關係 原來係《帶阿姐看世界》幕後功臣

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中以「李莫仇」一角為人熟知的張詩欣，其任職TVB攝影師的丈夫陳家勝，今日（23日）在IG上宣布離巢，結束長達15年的賓主關係，引來不少圈中好友留言祝福。

陳家勝任職TVB攝影師15年

陳家勝於2022年與張詩欣結婚，夫妻倆同在TVB工作、日久生情。當時二人結婚舉行婚禮，更獲許多TVB藝人出席到賀。陳家勝在TVB擔任攝影師，在IG分享不少幕後照，可見他曾參與不少電視劇的拍攝工作，去年更跟汪明荃出國拍攝《帶阿姐看世界》，日前更與太太張詩欣到汪明荃家中拜年。

陳家勝與張詩欣舉行婚禮群星到賀

陳家勝今日突然在IG發文告別，他深情回顧了在TVB的15年時光：「15年前阿哥帶左我入黎，識左個老婆，攪左個我覺得都幾盛大既婚禮，加入左一隊籃球隊，識左一大班朋友……」字裡行間充滿了對這段歲月的不捨。對於離職，他感性地寫道：「我要走了。好多人話：走左唔好望返轉頭呀。我會話：我梗係會望返轉頭啦，呢15年既回憶有排我J呀。」他表示，雖然原本想發布更多照片，但最後決定「都係算喇，在心中」，並以「See you guys, I will miss you all」及「#江湖見」作結。

陳家勝電視城外留影

除了感性的文字，陳家勝還上傳了數張充滿回憶的照片。當中包括他與太太張詩欣在TVB電視城的甜蜜合照，兩人面帶笑容，顯得相當恩愛。另外，還有一張他在廠景內休息的照片，以及一張以TVB吉祥物「TVBuddy」為背景、做出V字手勢的照片，象徵著他正式告別這個工作了15年的地方。陳家勝的離巢決定獲得了眾多同事和朋友的支持，大家紛紛在他的貼文下留言，祝願他前程錦繡。而他的太太張詩欣則仍繼續留在TVB。

