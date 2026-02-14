Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《愛回家》小生現身醫院躺病床插喉管照曝光 疑染近日在港爆發病毒要驗血：好病

影視圈
更新時間：12:00 2026-02-14 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-14 HKT

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》一直深受觀眾喜愛，劇中演員的動向也備受關注。與羅天宇、李興華合資發展小食生意的「小食大王」、在《愛．回家》中飾演「龔燁」的張景淳，昨日（13日）突然在個人社交平台發布一張身處醫院的照片，驚爆入院消息，引來大批粉絲的關心和慰問。

張景淳未有露出病容

張景淳昨日在IG限時動態中，上傳一張躺在病床上的照片，見到手上插上輸送點滴的喉管。從照片背景看來，張景淳身處疑為醫院急症室。雖然張景淳未有露面，但從文字中能感受到他非常不適。

張景淳打上感冒及臉青的Emoji寫道：「好病……不知是諾如定感冒菌入肚..等X光和驗血報告」。張景淳透露自己可能感染近日在香港爆發的諾如病毒，但確實病因仍有待檢查報告出爐，才能確定。

張景淳病情獲網民關注

不少網民對張景淳的病情表示關心，因本港近期因進食生蠔，引發諾如病毒食物中毒個案暴升，衞生防護中心在過去的三星期錄得45宗食物中毒個案，逾百人不適，而諾如病毒傳染力極強，可引致嘔吐、腹瀉等症狀。張景淳在此時病倒，令人擔憂。

