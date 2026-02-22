Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃日華數十疊利是撐爆巨型袋超誇張  黐長鬚變財神落球場豪派  譚詠麟發「磚頭紅包」接力鬥地主

影視圈
更新時間：14:00 2026-02-22 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-22 HKT

馬年來臨，香港明星足球隊洋溢著一片歡樂的節日氣氛，隊員們在農曆新年期間舉行了多場精彩的團拜聚會。當中黃日華與譚詠麟（阿倫）更先後化身「財神」，大派利是，將過年氣氛推至高峰！

黃日華扮財神利是塞爆袋

率先登場的是球隊的「大佬級」人馬黃日華，於年初四球隊在香港練波期間，精神奕奕的黃日華驚喜變身，為隊友們送上新年祝福。從影片中可見，在隊友的協助下，他戴上財神帽，黐上長長的假鬍鬚，再穿上整套紅噹噹的財神袍，扮相入型入格，神采飛揚。

黃日華將利是放入李金凱口中

最誇張的是，他孭著一個巨大的黑色袋子到場，一拉開，裡面竟裝滿了數十疊厚厚的利是，幾乎要將整個袋子撐爆，場面十分震撼。化身財神的他當然大受歡迎，隊友們見狀立即興奮地一字排開「逗利是」，氣氛非常熱烈。其中，去年新入隊的無臂球員李金凱，黃日華更貼心地將利是遞入其口中讓他「擔住」，溫馨的場面盡顯兄弟情。

譚詠麟 「磚頭利是」人人有份

喜慶氣氛一浪接一浪，明星足球隊近日返回內地，向「校長」譚詠麟拜年。阿倫亦不遑多讓，化身另一位財神，拿出厚如「磚頭」的利是，向每一位成員送上新年祝福，人人有份，盡顯校長的豪氣與對隊友的愛護。影片中，隊員們接到利是後歡呼雀躍，齊聲高唱賀年歌，場面喜慶。

譚詠麟鬥地主與眾同樂

派完利是後，意猶未盡的隊員們更與校長大玩「鬥地主」紙牌遊戲，齊齊發個新年財。阿倫在牌局中全情投入，與眾同樂，讓整個新年聚會充滿歡聲笑語，過年氣氛一流。是次明星足球隊的新年系列活動，不僅凝聚了團隊感情，更體現了他們「馬年馳騁以球會友，與愛同路為善最樂」的宗旨。

