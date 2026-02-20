「還俗男星」窮遊澳洲三位數玩足一日 同海鷗爭食狀甚狼狽 退出幕前家人相繼患癌獨撐巨額醫藥費

現年44歲的李日朗，憑劇集《當四葉草碰上劍尖時》為人熟悉，只是後勁不繼，之後未有代表作，並於2010年後到內地發展。早前李日朗曾遠赴印度，體驗短暫出家生活，其後極速還俗，並宣布退出娛樂圈。他除了轉型當上小顏術導師外，又加入了直播帶貨行列，而且不時拍片分享生活點滴。李日朗要打幾份工才夠生活，但在新春佳節，他就破費飛到澳洲旅行，但奉行慳家宗旨，完美示範如何窮遊澳洲。

李日朗澳洲旅行被物價嚇親

李日朗經過一年努力，打幾份工算是有點成績，來到農曆新年，當然要慰勞自己一番，李日朗選擇了到澳洲旅行，不過他就繼續慳家，先去到唐人街的海鮮市場，準備大快朵頤之際，卻迎來了第一個文化衝擊，原來當地海鮮殊不便宜，比起內地更加貴，他看了一會龍蝦及琵琶蝦，被價錢嚇怕的他，只買了少許海鮮及70多元的壽司，更暗指對方「明搶」。

李日朗買生蠔大破慳囊

李日朗對海鮮盡量忍口，但身為生蠔狂熱愛好者，卻忍不住買了一打肥美鮮甜的生蠔，足足花了190多元，但當他去了海邊露天廣場開餐時，卻被從天而降的海鷗爭食，令李日朗大為緊張，誓死保衛他的生蠔大餐。其後李日朗買了一支樹熊造型雪條，並到悉尼歌劇院前打卡拍照，花幾百元已經在當地消磨一個下午。

李日朗曾被封哭腔王子

李日朗人生經歷高低起伏，在2003年以歌手身分出道，憑青春劇《當四葉草碰上劍尖時》嶄露頭角，2015年憑「鬼哭神嚎版」《傻女》，讓他從「過氣藝人」華麗變身成「哭腔王子」，讓李日朗重新為觀眾認識。可是之後星途平平，淡出幕前後，2025年曾一度短暫出家，還俗後瘋狂開工吸金，一日打5份工，慳足成年，終於儲夠錢去澳洲旅行。

