前TVB爆紅劇男星退出娛圈後慘況曝光 自己與家人相繼罹癌 獨撐巨額醫藥費：孤立無援

43歲李日朗（Don）今年宣布正式退出娛樂圈，結束超過20年演藝生涯，專注發展小顏術美容事業。不過李日朗退出娛樂圈後，生活未見有好轉，父母不但在同一時間病倒，爸爸更患上癌症，在短短時間內已花了20萬醫藥費，甚至他本人亦發現患胃癌，尚幸當時情況未算太嚴重，以自然療法抗癌。

李日朗獨自硬扛感覺孤立無援

李日朗昨日（29日）在小紅書貼了一段短片並無奈地說：「當頂樑柱累了、病了，獨自硬扛的時候，有多難。」片中所見，李日朗獨自入院攞籌、排隊、做檢查，即使戴上口罩，亦看到一臉倦容：「身體不舒服不敢聲張，怕家裏人擔心，只能自己一個人跑醫院，這種孤立無援的感覺，真的太磨人，只要不放棄，就總有扛過去的那天。」

李日朗拍《四葉草》嶄露頭角

李日朗在2003年以歌手身分出道，憑青春劇《當四葉草碰上劍尖時》嶄露頭角，2015年憑「鬼哭神嚎版」《傻女》，讓他從「過氣藝人」華麗變身成「哭腔王子」，但依然無助星途平平，今年6月李日朗宣布正式退出娛樂圈一事，「自己已經冇拍劇好幾年，記憶所及，只有幾部電影係疫情嘅時候拍咗仲未上映，所以退出演藝圈已經唔係一件新鮮嘅事。而家經營緊最好嘅自己，所以希望大家唔好咁多揣測，我希望自己嘅人生旅程安安靜靜，能夠專心工作，多點時間陪伴家人，偶爾和志同道合的朋友聚聚，去去旅行，這樣已經很足夠。」

李日朗曾患胃癌

李日朗近年生活屢遇挫折，2023年曾患胃癌，卧床三個月，其後父母先後病倒，爸爸證實患上癌症，令他身心承受巨大壓力，一星期已花費近20萬醫藥費：「想不通為甚麼所有糟糕的事情都發生在我身上，我只能一邊壓抑情緒，一邊裝作沒事的樣子。果然成年人的崩潰，都是從父母生病開始。」今年2月李日朗突然飛往印度靜修，更晒出剃頭照，他曾解釋短暫「出家」原因：「這次跟不同地方的朋友約來印度，本計劃靜修和做義工，給繁忙的生活可以休息一下，後來經過老師提點，如果有幸在這個佛教聖地落髮的話，除了自己，父母和朋友都可以得到很多的福氣，所以就有這個短暫『出家』的緣份。」

