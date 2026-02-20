Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周潤發西貢跑步被集郵 一反常態拒合照嚇窒粉絲 跑友做錯一件事激親發哥

影視圈
更新時間：17:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-20 HKT

現年70歲的國際巨星周潤發，拍過不少膾炙人口的電影，是不少人心目中的偶像，近年他減少了幕前演出，專注於調理身材，尤其是喜歡跑步養生，不少跑友及行山人士，也曾經偶遇過發哥。在新春佳節，發哥最新的跑步路線，是以西貢北潭涌為起點的麥理浩徑，有網民透露在該路線遇見發哥後，連日來都有跑友到該處碰運氣，又真的有網民成功跟發哥合照，而發哥更即場指導企位及攝影技巧，完全無明星架子，被讚親民貼地。

周潤發跑步路線變打卡景點

在農曆新年，發哥未有因為要拜年而荒廢跑步練習，連日來也有跑友在麥理浩徑遇上發哥，並將合照及資訊放上小紅書，馬上令該行山徑成為市民的打卡熱點，更有跑友成功跟發哥集郵。發哥一頭銀白髮，戴上墨鏡，穿上黑色運動裝束，遇上跑友也是微笑點頭，友善地打招呼，既然有幸遇上發哥，當然不少得跟發哥合照，而生得高大手長的發哥，每次都充當臨時攝影師，拿起粉絲的手機拍照，而且他不忘指導大家站位，安排妥當後才舉機拍照，被網民大讚他親切有禮，又接地氣，戥他爆紅多年。

相關閱讀：周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬

周潤發曾指導街拍攝影技巧

發哥不時要飛到內地工作，但他仍舊堅持跑步，曾試過在北京朝陽公園練跑，隨即令該處有不少粉絲聞風而至，將現場擠得水洩不通，相當誇張。除此之外，身為攝影發燒友的發哥，試過跑步時被街頭攝影師要求拍照，發哥除了任影唔嬲外，還免費附送親自指導攝影技巧，這些機會確是可遇不可求，引起網上熱議。

周潤發做導師教藝人跑步

發哥熱愛跑步運動，一直是渣馬的常客，今年轉戰10公里賽，帶住79歲的劉江、76歲的鮑起靜、74歲的鄭則仕，幾位年長的跑步初哥一起跑，以2小時00分23秒完成，發哥當上藝人好友的跑步導師，純粹志在參與，他接受訪問時表示：「我哋唔志在成績、志在同觀眾打招呼、志在完成」。發哥還幽默表示要跑到120歲，還開玩笑說：「學生越來越多，我每位都收他們2萬月費，20多個條數很襟計。」發哥不止自己落場跑，又做埋老師指導一班藝人跑友，以生命影響生命。

相關閱讀：鄭則仕膝蓋疼痛行梯樓變酷刑 醫生曾提議打玻尿酸止痛 因周潤發一句話奇蹟斷尾

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
6小時前
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
8小時前
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
2026-02-19 14:30 HKT
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮（資料圖片）
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
21小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
2026-02-19 17:27 HKT
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
2026-02-19 15:48 HKT
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消費券吹淡風
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風
政情
9小時前
星島申訴王 | 新春金多寶 全城狙擊2億獎金 藝人、玄學家分享催運中獎心得
04:17
星島申訴王 | 新春金多寶 全城狙擊2億獎金 藝人、玄學家 分享催運中獎心得
申訴熱話
9小時前