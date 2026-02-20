周潤發西貢跑步被集郵 一反常態拒合照嚇窒粉絲 跑友做錯一件事激親發哥

現年70歲的國際巨星周潤發，拍過不少膾炙人口的電影，是不少人心目中的偶像，近年他減少了幕前演出，專注於調理身材，尤其是喜歡跑步養生，不少跑友及行山人士，也曾經偶遇過發哥。在新春佳節，發哥最新的跑步路線，是以西貢北潭涌為起點的麥理浩徑，有網民透露在該路線遇見發哥後，連日來都有跑友到該處碰運氣，又真的有網民成功跟發哥合照，而發哥更即場指導企位及攝影技巧，完全無明星架子，被讚親民貼地。

周潤發跑步路線變打卡景點

在農曆新年，發哥未有因為要拜年而荒廢跑步練習，連日來也有跑友在麥理浩徑遇上發哥，並將合照及資訊放上小紅書，馬上令該行山徑成為市民的打卡熱點，更有跑友成功跟發哥集郵。發哥一頭銀白髮，戴上墨鏡，穿上黑色運動裝束，遇上跑友也是微笑點頭，友善地打招呼，既然有幸遇上發哥，當然不少得跟發哥合照，而生得高大手長的發哥，每次都充當臨時攝影師，拿起粉絲的手機拍照，而且他不忘指導大家站位，安排妥當後才舉機拍照，被網民大讚他親切有禮，又接地氣，戥他爆紅多年。

相關閱讀：周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」 發哥即時驚人反應曝光 一招瀟灑擋架化解尷尬

周潤發曾指導街拍攝影技巧

發哥不時要飛到內地工作，但他仍舊堅持跑步，曾試過在北京朝陽公園練跑，隨即令該處有不少粉絲聞風而至，將現場擠得水洩不通，相當誇張。除此之外，身為攝影發燒友的發哥，試過跑步時被街頭攝影師要求拍照，發哥除了任影唔嬲外，還免費附送親自指導攝影技巧，這些機會確是可遇不可求，引起網上熱議。

周潤發做導師教藝人跑步

發哥熱愛跑步運動，一直是渣馬的常客，今年轉戰10公里賽，帶住79歲的劉江、76歲的鮑起靜、74歲的鄭則仕，幾位年長的跑步初哥一起跑，以2小時00分23秒完成，發哥當上藝人好友的跑步導師，純粹志在參與，他接受訪問時表示：「我哋唔志在成績、志在同觀眾打招呼、志在完成」。發哥還幽默表示要跑到120歲，還開玩笑說：「學生越來越多，我每位都收他們2萬月費，20多個條數很襟計。」發哥不止自己落場跑，又做埋老師指導一班藝人跑友，以生命影響生命。

相關閱讀：鄭則仕膝蓋疼痛行梯樓變酷刑 醫生曾提議打玻尿酸止痛 因周潤發一句話奇蹟斷尾