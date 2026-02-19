東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？

TVB節目《東張西望》今晚（19日）報導一宗令人咋舌的疑似網戀騙案。單身十年的事主李先生，本想透過交友App尋覓真愛，卻遇上一位自稱秘書的阿茵。在長達一年的交往中，李先生為博紅顏一笑，花費數萬港元，最終追求不遂。李先生聲稱曾被阿茵提議假結婚，更懷疑阿茵真實身份是一名女警，事件最後要報警求助。

李先生初見阿茵被要求埋單

年約40歲的李先生透過手機交友程式的「附近的人」功能，認識了令他一見傾心的阿茵。李先生形容對方「人靚聲甜」，對其讚不絕口，並迅速邀約見面。然而，首次約會似乎已響起警號。飯後，阿茵帶李先生到藥妝店購物，在挑選了價值四百多元的商品後，竟在收銀處示意男方付款。李先生認為初次見面不應如此，拒絕付款，女方亦未有作聲，直接將購物籃放下。

情人節之旅變三人行暗藏玄機

儘管初次見面有此經歷，李先生仍對阿茵抱有幻想，更安排在情人節期間共赴內地，期望能有進一步發展。阿茵更曖昧地問他：「今晚係咪唔返屋企瞓？」令李先生充滿遐想。誰知，在過關時阿茵卻突然稱表姐在附近，要加入行程，令浪漫的二人之旅變成尷尬的三人行，而所有費用依然由李先生一力承擔。李先生表示：「佢喺微信列晒啲行程點樣，講晒我哋兩個去邊嘅，佢要我畀7000蚊現金佢，畀佢買機票，其實我諗住去到旅行有得親密接觸，咁去完旅行實有機會發展啦…點知去到機場佢帶埋表姐出嚟，其實當時已經谷喺個心度，因為我都畀晒錢，冇理由唔去。」整個旅程李先生不但牽不到阿茵的手、未能合照，更被女方要求保持距離。他說：「我專登行埋佢身邊，佢就話唔好行咁近，有時想借機掂吓佢，佢都話『唔好掂我』。」他出於尊重女性，未有再作主動。

李先生聲稱被要求假結婚

李先生聲稱，自此阿茵開始以各種理由向他索取金錢，從網購衣服、整頭髮，到後來甚至帶同坐輪椅的外婆約會，要求李先生支付其看牙醫的費用。最令人震驚的是，李先生指，阿茵向他提出「假結婚」的要求，聲稱其表姐想來港定居，希望李先生能幫忙。後來更變本加厲，直接向李先生索取18萬港元禮金，作為與他結婚的條件。

阿茵身份竟是女警

連串不尋常的事件令李先生終於起疑。他按地址上門尋找阿茵，應門的卻是其繼父陳伯。陳伯驚爆，阿茵的真實職業是一名女警，而阿茵的母親亦是透過結婚來港。這讓李先生恍然大悟，明白為何阿茵一直小心翼翼，交往期間連手都不讓碰，更不許拍照，以免留下任何證據。

李先生估計，在追求阿茵的一年間，共損失約三至四萬港元。他已就事件向投訴警察課投訴，並獲警方受理。警方回覆指，個案未有涉及刑事成份，被投訴警員已得到「適當懲處」。《東張西望》記者曾致電阿茵求證，但對方否認所有指控並匆匆掛線。李先生坦言，感覺自己完全被當作「提款機」，從未被真心喜歡過，希望透過公開事件，警惕他人，並尋求取回自己血汗錢的途徑。