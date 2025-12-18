東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿

今晚（18日）《東張西望》報導一宗愛情騙案，年過50歲的已婚的劉女士（化名）戀上地盤判頭「丘總」，直至丈夫病逝都對她紅杏出牆不知情。劉女士與「丘總」熱戀一陣子後，男方多次以不同理由向她索取金錢，最終卻落得人財兩失的悲慘結局。

劉女士與情夫北上偷食

劉女士原本擁有幸福家庭，與丈夫育有一對子女。然而，2022年11月，她在一個巴士站偶遇丘先生，對方以一個公仔掛飾打開話題，兩人交換聯絡方式後，一段孽緣就此展開。

丘先生本身亦是已婚人士，但他不斷以甜言蜜語和溫情關懷打動劉女士，更以「老婆仔」稱呼對方，令劉女士逐漸深陷其中，最終發展成婚外情。兩人為避人耳目，更曾遠赴深圳約會，當主持林映輝問道二人發展至甚麼階段，劉女士表示：「喺香港從來冇過拖手……有一次去咗深圳，有拖手。（有否發生親密關係？）都有。當時冇乜點諗……即係……突然覺得開心就得啦！」

劉女士被騙取至少60萬元

然而，隨著感情升溫，丘先生開始以各種藉口向劉女士索取金錢，除了時常叫劉女士轉帳讓他交不同費用，他更聲稱自己在鄉下興建的別墅需要資金周轉，又以其在村內的「大佬」形象，博取劉女士信任。為了讓劉女士安心，邱先生更謊稱國家高鐵將會橫跨其家鄉，政府會因此徵收土地並作出巨額賠償，屆時便能還款。為增加可信性，他向劉女士展示相關土地承包經營權證，並分享高鐵施工影片，令劉女士深信不疑，以為可安心等待收款。為了支持情人，劉女士不惜耗盡積蓄，甚至向親友借貸，前後共被騙取至少60萬元。劉女士說：「佢曾經都有同我講，佢喺鄉下有頭有面，村入面咩事斬係佢揸主意，啲人叫佢『丘總』。」

《東張西望》節目組透過網上資料查證，發現丘先生的家鄉廣東興寧市，其高鐵站「興寧南站」早於2024年9月就已經開通。這表示相關的鐵路工程和徵地事宜早已完成，與丘先生所聲稱「即將獲得賠償」的說法存在矛盾。至於丘先生向劉女士展示的「農村土地承包經營權證」，節目解釋這只代表村民擁有該片土地的經營權，並不等同於擁有權，也不代表該土地必然屬於高鐵承諾的賠償範圍。單憑這份文件，根本無法證明他將會獲得巨額賠償。

劉女士偷情被子女識破

在劉女士的丈夫因病離世後，她與丘先生的關係更為張揚，最終被子女識破。子女對母親的行為大感不滿：「個仔不停鬧我囉，『你將啲錢送咗畀人，你連自己個仔都唔畀』，佢周不時都係咁話我，咁又係嘅……唔怪得啲仔女咁樣話我囉，我而家搞到佢連學費都冇得交。」劉女士慢慢如夢初醒，但丘先生的態度卻出現180度轉變，不但拒絕還錢，更反指劉女士囉嗦，並揚言將她的微信封鎖。

劉女士將舉報丘先生濫用公屋

劉女士聲淚俱下，後悔自己「遇人不淑」，愧對已故丈夫及一對子女。她表示，「有時出去食飯還有偷情，丈夫都唔知道，沒有對他坦白。」她在節目中致電丘先生追債無果，她決定玉石俱焚，表示將會向房屋署舉報在內地住大屋的丘先生濫用香港公屋。

