前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史

音樂人雷頌德（Mark）與太太梁家玉自2018年移居英國後，生活寫意。近日農曆新年，他們獲好友吳家樂帶同豪門太太周蕙蕙，親身飛往英國登門拜年，場面溫馨熱鬧。雷頌德在IG分享合照，可見雷頌德夫婦與吳家樂夫婦四人均穿上應節的紅色衣裳，身前擺放著由梁家玉親手炮製的豪華盆菜，雷頌德分享：「老婆做了每年都做的盆菜！當然也做了最好吃的蘿蔔糕！」對梁家玉的廚藝讚不絕口。

雷頌德吳家樂異鄉重聚

吳家樂與雷頌德相識多年，兩人因同樣熱愛電單車而結為好友。吳家樂的三名子女目前均在英國留學，相信他這次是特意趁著農曆新年假期，與太太周蕙蕙飛往英國與子女團聚，並順道探望老朋友，共度農曆新年。

吳家樂是廿四孝爸爸

吳家樂於2006年與豪門千金周蕙蕙結婚，婚後育有一女及一對攣生兒子。他曾在訪問中自言是位「嚴父」，為家中定下不少規矩。在疫情初期，他與太太更曾因擔心子女安全，排除萬難，特地飛往英國經杜拜、巴林轉機，才將三位子女接回香港，足見愛子心切。如今子女再次在英國求學，吳家樂表示，雖然有時差，但仍會透過視像電話等方式輕易聯繫，並樂於見到孩子們學會獨立，不要求他們事事報到，只要知道他們安全便已足夠。

