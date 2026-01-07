Bob林盛斌整爛獎座博出位？鄧兆尊：世界仔 吳家樂爆金牌媒人內幕 被「撮合」女星呻唔熟

吳家樂與鄧兆尊日前在網上直播節目《娛樂好好玩》中，大談早前《萬千星輝頒獎典禮2025》的熱話。吳家樂與鄧兆尊談及當晚奪得「最佳男主持」的林盛斌（Bob），除了質疑對方在台上意外打破獎座是否一場騷，吳家樂更爆料指有被「撮合」的女星私下透露，跟這位自詡「金牌媒人」的林盛斌其實並不相熟。

Bob林盛斌被質疑打破獎座非意外

《萬千星輝頒獎典禮2025》舉行當晚，林盛斌因過於激動，在台上將獎座打破，成為全晚焦點。對此，鄧兆尊與吳家樂在直播中提出質疑，鄧兆尊直指林盛斌是機會主義者、世界仔，吳家樂表示：「佢真係好叻，唔食呢行飯真係嘥晒！即係我睇佢個動作呢，佢撈咗咁多年，究竟佢個力水，放嗰個獎，係有冇意識呢？嗱，我唔敢講啊，但我淨係覺得……」吳家樂舉起手指公讚林盛斌。他認為，無論林盛斌之前的感言有多精彩，都不及打破獎座的舉動來得震撼。他指出，這個「意外」令當晚所有其他獎項都變得黯然失色，所有焦點都集中在林盛斌身上：「贏晒啦，阿Bob你叻仔。」

相關閱讀：萬千星輝2025丨Bob林盛斌扑爆獎台下藝人反應爆笑 金人獎座身價曝光 網民：史上最強「爆獎」

吳家樂踢爆「金牌媒人」真相？

除了打破獎座事件，吳家樂亦對Bob「金牌媒人」的稱號提出疑問。他爆料指，曾有圈中女星向他透露，表示自己與Bob根本不熟，卻被塑造成由Bob撮合姻緣。吳家樂表示：「其實有幾多個係佢撮合？」更引述該女星的說話：「其實我同佢唔熟㗎，只不過大家有common friend，無端端傳媒傳吓傳吓，講到佢撮合咗我同我老公。」為保護對方，吳家樂堅決不透露該女星的身份，只表示對方婚姻生活美滿，育有兩名子女。他又補充，就連Bob主持的配對節目中，亦有傳聞指其中一對成功配對的情侶，在參賽前早已是戀人關係。儘管言詞間充滿質疑，吳家樂在直播中亦稱讚Bob聰明，認為他現時的成功是自己努力得來的：「所以阿Bob呢吓係叻仔嘅，真係抵佢搵咁多錢。」

相關閱讀：萬千星輝2025丨Bob林盛斌奪最佳男主持 超激動敲爆獎座全場嘩然 承諾幫陳庭欣搵男友

Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火？