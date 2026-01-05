萬千星輝2025丨Bob林盛斌扑爆獎台下藝人反應爆笑 金人獎座身價曝光 網民：史上最強「爆獎」

無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》已於2026年1月4日（星期日）晚完滿結束，所有獎項都已經名花有主。Bob林盛斌今年以大熱姿態獲得「最佳男主持」，他在台上借自身經歷鼓勵他人時，提到︰「演藝呢條係路係好漫長，亦都好唔容易行，我面對咗好多批評，打擊，亦都畀人睇唔起，甚至乎係睇你唔到，但係唔好畀呢樣嘢影響自己，只要對自己有百分百信心，繼續堅持同努力，繼續行落去，將會有好多美好嘅事發生喺你身上，我會繼續努力做一個最好嘅主持人，多謝！」

Bob林盛斌「一槌定音」扑爆獎

結果「最佳男主持」一獎在Bob林盛斌「一槌定音」下，一分為二，場面相當爆笑，事件網上被瘋傳，有人質疑，「黃金斷口斷得咁齊都比較少見。」、「手工好差，一撞就斷，仲話價值不菲。」不過Bob林盛斌完騷後向傳媒表示：「呢個只係道具，真正嘅獎之後會頒發畀我哋，我功力太深厚，冇諗過一揼就咩。」根據TVB公布的資料顯示，今年頒獎禮獎座繼續由「福滿臨珠寶」贊助，採用999.9千足純金製作，總價值高達港幣128萬元。

Bob林盛斌扑爆獎台下傳出驚叫聲

Bob林盛斌扑爆獎台下傳出驚叫聲，連主席許濤都忍不住拍手大笑，王祖藍試圖為Bob林盛斌修復獎項，更直指：「你前面講咩唔冇用喇，最勁係呢下，你真係贏咗，你係TVB開台以嚟，第一位喺氷上整爛個獎嘅人，勁呀！」Bob林盛斌尷尬地笑住捧實個獎下台，麥美恩忍不住將個獎拎上手研究，陳庭欣、邱李茂琪亦影相po IG，根據TVB公布的資料顯示，今年頒獎禮獎座繼續由「福滿臨珠寶」贊助，採用999.9千足純金製作，總價值高達港幣128萬元，其後事件網上瘋傳，有人說：「4大司儀都搞唔掂呢個場面。」、「笑到肚痛！」、「睇咗咁多年，真係第一個。」、「Bob 講咗呢個係道具，真嗰個會連保除箱後補畀佢哋。」、「確實係史上最強嘅『爆獎』，Bob爺實在太興奮了！」、「呢個笑位肯定會未來10年廿年都會重播。」、「其實個獎座都好流吓！」，不過亦有人說：「呢個係道具，真金嗰個遲啲會畀返bob。」、「一睇就知斷個個係道具嚟架啦。」司儀之一的陸浩明（6號）亦曾在台上說：「唔緊要，我哋會有另一個獎畀返你。」

Bob林盛斌一個獎變兩個獎

Bob林盛斌亦在TVB的官方訪問說：「我真係好開心呀，我本身係得一個獎，而家我有兩個獎。」「Bob嫂」黃乙頤和4名子女昨晚在友人安坐家中睇直播，當宣布「最佳男主持」一獎時，Bob嫂全程直擊子女反應，聽到Bob林盛斌拎獎時，全體跳起瘋狂尖叫，4子女更攬作一團爆喊，場面感人，Bob嫂（5日）出Post，自豪指阿仔而家可以同大家講爸爸係金牌主持：「前日，細佬問我：『啲人話爸爸係金牌主持，係咪㗎 ？？』我話：『呢個係其他人支持爸爸嘅講法，其實冇一個大眾指標，不過喺我哋心目中，爸爸當然係金牌主持啦！』尋晚，睇完頒獎禮，我同細佬講：『之前咪講金牌主持冇一個大眾指標嘅？而家有啦！爸爸係最佳男主持！』」有人搞笑地問：「想請問Bob爺平時係屋企係唔係成日整爛嘢㗎？Bob嫂笑說：「梗係啦！」《女神》的黃,家俊亦說：「最佳Bob爆男主持！」還有人說：「唔止man姐同Kingston有兩個獎，Bob爺都有。」、「唔好畀人話爛金牌主持就得喇。」

