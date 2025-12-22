吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋

由梁思浩、吳家樂、鄧兆尊等藝人主持的YouTube節目《娛樂好好玩》近日爆出是非，主持人之一的謝遜被演唱會及活動製作人Joe在IG上公開點名批評，並宣布未來所有工作將永不錄用謝遜，事件引起網民熱議。

謝遜被製作人點名批評

事源於製作人Joe在IG上發布一則黑底白字的帖文，措辭強烈地寫道：「F*CK你唔尊重人和工作就唔會再有任何機會」，並直接點名謝遜表示：「以後我所有的拍攝及工作都不會有謝遜這個人存在。完。」他在帖文的說明中補充，自己已給過對方很多次機會，但決心不再容忍不尊重人和工作的行為，直言對方應該未認識到社會是如何艱辛及凶險。帖文更標註了「#娛樂好好玩」，將矛頭直指謝遜在該節目的表現。

謝遜被斥工作能力差

在該帖文的留言區，有網民問及事件會否影響他與另一位主持「村長」梁思浩的合作時，Joe回應指不會，並進一步詳細解釋他對謝遜的不滿。他怒斥謝遜在多個方面存在問題，直指其能力上無法協助製作，經常以「我唔知」、「我唔識」的態度應對，導致工作亂七八糟。

謝遜被斥只識「擦鞋」

Joe更批評謝遜專業欠奉，不僅「唔識寫稿」，還缺乏常識及經驗，甚至連拍攝、剪接和後期製作等技能也不具備，形容他在團隊中的存在感非常淡薄、態度差。Joe還爆料批評謝遜只會討好藝人：「只會向artist『擦鞋』，而得罪晒工程團隊，屢勸無效之後，就知道要止血，放佢回歸大自然了。」意味著將謝遜從未來的合作名單中徹底剔除。

謝遜神隱變「後備」

其實近月《娛樂好好玩》的直播已久未見謝遜的身影，與吳家樂、鄧兆尊一同直播的工作人員已換成另一位不出鏡的男同事，而謝遜就作為「後備」，當有同事放假才頂，但已久未出鏡。出身於廣播界「大台」商台的謝遜曾任DJ，起初被梁思浩、吳家樂、鄧兆尊重用，更安排他拍攝會員限定的影片，可見深受幾位主持寵愛。

謝遜得主持歡心仍受重用

本來部份網民都讚謝遜表現搞笑，但幾個月前開始有網民批評他直播時未做足功課，反應亦不夠效果，只懂在鏡頭前傻笑，未知《娛樂好好玩》是否顧及網民感受，暫時將謝遜調走。早前曾有網民問及謝遜的去向，吳家樂及鄧兆尊僅表示頻道接下來有更多新攪作，因此謝遜轉戰幕後協作製作節目，但近日卻被製作人點名批評，似乎謝遜不論工作能力還是與同事的關係都有待改善。

