李行齊「新春匯演」孖徒弟聯手表演高難度魔術 親自指導兩兒子成為小魔術師

著名魔術師李行齊（小齊）受邀為大年初一晚的「國泰新春國際匯演之夜」作魔術表演，在他統籌的團隊支援下，與徒弟聯手作高難度魔術表演，嬴得不少歡呼聲，而小齊的兩位仔仔亦有同行，向兩旁的遊客及市民表演金幣魔術，獲得熱烈支持。

小齊構思足足五個月

小齊表示今次雖然是一項經典的魔術表現，但由於在花車巡遊期間演出，需要做到360度全方位都可以欣賞，因此將表演現代化改造，他說：「因為好多魔術表演都在舞台上，會有部署時間令觀眾感受到變化和驚喜，但今次現場在花車巡遊期間演出，需要顧及兩旁的觀眾，加上表演時間只有約分半鐘，圍繞整個尖沙咀，要在不同位置完成四次，限制非常多，所以都構思了足足五個月。」

小齊兩位仔仔表演魔術相當投入

小齊指這次演出令他與徒弟都非常緊張，因團隊往常都在舞台上表演，因此花了不少時間統籌，率領團隊在互相支援下完成這項盛事，「我自己都非常緊張，要做到完全與道具融合、合作，與團隊研究表演方法、效果、音樂及走位等，令演出從無到有，之前都未在香港演出過這個魔術。」反觀兩位仔仔的表現，小齊指二人相當投入，「初時他們都有點緊張，但當我表演第一次後，他們已經好投入，向遊客表演魔術。事後他們都說不會攰，覺得好開心，感受到大家的熱情，更說想有下次可以再玩，我想他們也開始習慣表演，這次是非常好的機會。」

小齊與囝囝建立跑步習慣

除了親自指導兒子成為小魔術師，小齊往常更帶同他們一起跑步，「這個習慣都有幾年時間，初時都要呃呃氹氹、會呻好辛苦，後來再鼓勵下，都建立了跑步習慣，他們都會參與學校的跑步比賽。」小齊將工作及興趣都與兒子分享，他以「有偈傾」形容父子關係，更有感兒子在近兩年長大得非常快，所以抽了不少時間陪伴，而他早前也有參與渣馬，期望繼續出戰半馬挑戰更好的成績。