姚焯菲紐約過農曆新年感孤獨 擺巨型桃花陣催旺姻緣事業 常跟李克勤兒子互動放閃

現年19歲的姚焯菲，憑《聲夢傳奇》而人氣急升，成為「國民初戀」，受到TVB力捧，只是姚焯菲要到美國紐約大學修讀為期4年的Music Business課程，變相跟粉絲見面的機會買少見少，除了每逢長假期返港「吸金」外，她也會不時更新ig及小紅書，跟粉絲保持互動，近日新春佳節，姚焯菲就分享自己的近況，又表示今年農曆年要在紐約過有點孤獨，而在她的住所，更擺了巨型桃花陣，姻緣財運兩者兼得。

姚焯菲紐約過年遊唐人街

姚焯菲近日飛返美國紐約繼續學業，但愛熱鬧的她，在新春佳節要留在異地，始終不如香港熱鬧，她在小紅書更新狀況，並表示「今年在紐約過，有點孤獨，祝大家馬年身體健康、出入平安、馬到功成。」姚焯菲分享的近照，見到她去了唐人街，四圍蹓躂，又拿起傳統的舞獅玩偶拍照，打卡留念。另一張照片中，姚焯菲身穿桃紅色襯衣，上圍非常澎湃，見她正跟朋友開大食會，朱古力棉花糖、甜點，放滿了整張餐桌，看來姚焯菲要好好控制飲食，小心過量。

姚焯菲擺桃花陣催姻緣運

姚焯菲跟同校的李克勤長子李立仁，因經常在IG互動而傳出緋聞，雖然姚焯菲曾澄清二人僅為朋友，但早前二人溫馨拖手互動影片流出，再次引起網民熱議。姚焯菲分享的近照中，在沙發旁放了巨型桃花，傳統上有催旺姻緣及財運之說，姚焯菲來年的愛情運及歌唱事業，肯定可以更上一層樓，讓粉絲相當期待。

姚焯菲跟李克勤兒子甜蜜互動

姚焯菲的緋聞男友李立仁，於美國紐約大學修讀電電視學系，而姚焯菲則攻讀音樂商業學系，兩人早在去年開學半個月已成為好朋友，經常在社交平台互動。有傳二人在共同的學術導師牽線下交換了聯絡方法，姚焯菲最初不知道李立仁是李克勤的兒子，直至見面後才發現是星二代，李克勤知道兒子跟姚焯菲是同學後，亦曾叮囑兩人要互相照應，看來對清純可人的姚焯菲十分滿意，早已大開綠燈。

