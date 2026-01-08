李克勤18歲大仔異性緣旺 李立仁無懼與姚焯菲爆緋聞 公開私約同框照

現年19歲、獲網民封為「國民初戀」的姚焯菲（Chantel），自從到美國紐約大學（New York University，NYU）留學後，與同校的樂壇天王李克勤與港姐冠軍盧淑儀的長子李立仁（Ryan），因經常在IG互動而傳出緋聞，雖然姚焯菲曾澄清二人僅為朋友，但早前晒出溫馨拖手互動影片，再次引起網民熱議。而近日李立仁在IG分享照片和影片，當中除了與有「緋聞女友」姚焯菲「同框」照片之外，還有不少異性朋友的合照，可見女人緣極旺！

李立仁姚焯菲視線一致

在美國留學的李立仁，於本月6日在其IG發文表示想念家鄉香港，並寫道：「missed the place I call home 🇭🇰」，又分享了多張照片，照片中除了見到疑似由爸爸李克勤所拍，跟媽咪盧淑儀和細佬一起打邊爐合照外，又有與家中愛犬的照片，還有不少與女同學和朋友的片，可見甚有異性緣！而其中一幅就見到李立仁與「緋聞女友」姚焯菲及另外兩位女同學一起的自拍照，照片中的姚焯菲與李立仁視線亦一致，不約而同望着男方手中的乳酪雪糕，真是心有靈犀，緋聞再浮面？

相關閱讀：姚焯菲拖實李克勤長子李立仁影片曝光 首次公開甜蜜互動 美國留學傳緋聞戀情明朗化？

李立仁姚焯菲互相照應

李立仁與姚焯菲同樣在美國入讀紐約大學（NYU），李立仁修讀電影電視學系，而姚焯菲則攻讀音樂商業學系（Music Business），兩人早在去年開學半個月已成為好朋友，經常在社交平台互動。有傳二人在共同的學術導師牽線下交換了聯絡方法，姚焯菲最初不知道李立仁是李克勤的兒子，直至見面後才發現是星二代，李克勤知道兒子跟姚焯菲是同學後，亦曾叮囑兩人要互相照應。

相關閱讀：姚焯菲掛住香港發福利圖減壓？穿小背心證發育越來越好 叉燒相證跟李克勤大仔撐檯腳？