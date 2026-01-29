Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姚焯菲暴風雪後 紐約中央公園滑雪散發少女味 面頰通紅獲粉絲溫提唔好冷親

影視圈
更新時間：22:15 2026-01-29 HKT
發佈時間：22:15 2026-01-29 HKT

現年19歲、因《聲夢傳奇》而人氣急升的「國民初戀」姚焯菲（Chantel），去年遠赴美國紐約大學修讀為期4年的 Music Business課程，但每逢長假期，Chantel都必定返港「吸金」，並與歌迷聚會。隨着上月聖誕假期完結，Chantel 已經返回紐約繼續專心讀書，昨日她就在社交網晒出在當地玩雪的照片。

網民好奇緋聞男友Ryan有否同行

日前美國全國廣泛受暴雪影響，Chantel在社交網分享在暴風雪後，到紐約中央公園遊玩的照片。相中，見她以素顏上陣，身穿厚厚的大褸戴上手套，並坐在雪地玩；她又與兩位女同學合照，三人展露出甜美笑容，散發著青春活力。Chantel凍到鼻子及面頰通紅，粉絲們除紛紛留言叫她注意保暖：「保重身體，唔好冷親」、「Enjoy the winter vibe,Keep warm」，亦有人好奇Chantel 的緋聞男友、李克勤大仔Ryan有否同行呢？

