Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

41歲前TVB「一線花旦」獨行花市被讚嫩口 面上一部位「怪異」惹議 影后夫婦竟冇人認出？

影視圈
更新時間：20:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-17 HKT

2010年度華姐冠軍岑麗香日前透露情人節撇下兩子，與老公過二人世界，今日（17日）有網民透露在維園年宵捕獲岑麗香，公開的合照中未見老公「強強」及分別5歲及6歲的兒子，似乎岑麗香正在享受Me Time時光。

岑麗香打扮低調

網民公開的合照，見到穿上灰色上衣黑褲，戴上鴨舌帽及粗框眼鏡的岑麗香，孭住小手袋及環保袋，打扮低調行年宵。被網民發現後，笑帶笑容合照，難怪網民留言讚人品好：「香港偶遇明星岑麗香，人超nice，態度超sweet」。

相關閲讀：岑麗香公開「高鼻樑」真相 曾被流出學生照惹整容疑雲 親揭鼻子「後天加工」秘訣

相關閲讀：岑麗香撇低兒子預約老公歎二人世界 新年搵李亞男王君馨聚會派利是

不少網民見到41歲的岑麗香近照，羨慕保養得好：「好嫩」、「好美啊又潮」、「臉真的好小啊」、「天啊，生了兩個看起來還是像20出頭」。但有網民覺得岑麗香的下巴形狀奇怪，留言問：「句（佢）個下巴做咩？整親啊？」令五官越見立體的岑麗香，再被網民質疑「後天加工」問題。

張智霖夫婦打扮樸素

此外，袁詠儀昨晚（16日）在小紅書分享與老公張智霖的合照，見到二人行維園年宵，戴上口罩的兩人打扮樸素，與一般夫婦無異，因此未見市民認出。袁詠儀拎住風車，似乎想馬年運程繼續順遂。袁詠儀留言：「馬年大吉行大運」。

相關閲讀：張智霖父子出巡！19歲魔童早前疑自爆戀大眼少女 網民關心見咗家長未

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
7小時前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
影視圈
8小時前
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
旅遊
10小時前
TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人
TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人
影視圈
5小時前
車公廟求籤︱一文回顧車公近年預言 去年第24籤靈唔靈？原來已連續X年開出中籤
社會
5小時前
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
12小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
2026-02-16 18:18 HKT
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
9小時前