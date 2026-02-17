41歲前TVB「一線花旦」獨行花市被讚嫩口 面上一部位「怪異」惹議 影后夫婦竟冇人認出？
更新時間：20:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-17 HKT
2010年度華姐冠軍岑麗香日前透露情人節撇下兩子，與老公過二人世界，今日（17日）有網民透露在維園年宵捕獲岑麗香，公開的合照中未見老公「強強」及分別5歲及6歲的兒子，似乎岑麗香正在享受Me Time時光。
岑麗香打扮低調
網民公開的合照，見到穿上灰色上衣黑褲，戴上鴨舌帽及粗框眼鏡的岑麗香，孭住小手袋及環保袋，打扮低調行年宵。被網民發現後，笑帶笑容合照，難怪網民留言讚人品好：「香港偶遇明星岑麗香，人超nice，態度超sweet」。
不少網民見到41歲的岑麗香近照，羨慕保養得好：「好嫩」、「好美啊又潮」、「臉真的好小啊」、「天啊，生了兩個看起來還是像20出頭」。但有網民覺得岑麗香的下巴形狀奇怪，留言問：「句（佢）個下巴做咩？整親啊？」令五官越見立體的岑麗香，再被網民質疑「後天加工」問題。
張智霖夫婦打扮樸素
此外，袁詠儀昨晚（16日）在小紅書分享與老公張智霖的合照，見到二人行維園年宵，戴上口罩的兩人打扮樸素，與一般夫婦無異，因此未見市民認出。袁詠儀拎住風車，似乎想馬年運程繼續順遂。袁詠儀留言：「馬年大吉行大運」。
