78歲汪明荃大紅大紫賀馬年 氣色絕佳狀態驚人 一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
更新時間：10:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-17 HKT
現年78歲的「阿姐」汪明荃（Liza姐）作為TVB的鎮台之寶，向來非常重視農曆新年。繼早前被捕捉到親自拖車仔辦年貨後，日前她再於家中拍片，向大家展示客戶送贈的名貴麻雀賀年禮物。片中的阿姐一身絕美的紅色賀年造型，顯得精神煥發，心情極佳，然而卻有眼利的網民發現，近鏡下她的雙手似乎出現不自主的顫動，旋即引發粉絲對其健康的擔憂。
汪明荃紅色套裝賀歲
從影片中可見，阿姐化上精緻妝容，身穿一套高貴的紅色套裝，對著鏡頭中氣十足地介紹這份來自客戶的禮物。她喜氣洋洋的形象充滿節日氣氛，氣色絕佳，盡顯大方得體的巨星風範。阿姐笑言自己並非麻雀高手，但對這份如此精美的禮物依然心懷感恩，整個開箱過程都流露出興奮之情，心情大靚，狀態絕佳。
汪明荃不由自主手震
不過，當鏡頭拉近拍攝阿姐打開禮物盒的動作時，有細心粉絲留意到，她的雙手在用力打開盒扣及拿起麻雀牌時，出現了幾次不自主的震動。這一幕讓不少粉絲感到擔心，紛紛留言希望78歲的阿姐在馬年能夠減少工作，務必要好好保重身體，「阿姐要健康呀！」、「希望Liza姐凡事慢一點，多點休息」。
汪明荃因為手拎重物才手震？
然而，亦有另一批網民提出不同看法，認為大家不必過於驚慌。他們指出，該紅色禮物盒看起來相當沉重且結構穩固，阿姐需要花費不少力氣才能將其打開，並逐層取出有分量的麻雀牌。因此，手部的輕微顫抖很可能只是用力過度所致的自然生理反應，並非健康問題的警號，希望大家不用太擔心。
