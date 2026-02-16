戴祖儀驚爆被TVB演員追求滋擾 怒揭對方恐怖行徑嚇爆膽  數嫌疑人3大特徵

現年30歲的「宅男女神」戴祖儀（Joey）入行7年，憑著甜美外貌、修長美腿以及畢業於英國法律系的學霸背景，一直深受觀眾喜愛。形象陽光的她近日在網台節目中驚爆，過去兩年一直被一名「瘋狂追求者」恐怖纏擾，而對方竟然是她的幕前同事！

戴祖儀麻雀朋友變示愛狂人

戴祖儀在接受司徒夾帶的網台節目訪問時，詳細披露了這段令她苦不堪言的經歷。她表示，最初只將對方當作普通朋友，兩人因共同喜愛打麻雀而結識，完全沒有想過會有任何發展的可能性。豈料對方竟突然向她表白，讓她錯愕不已。

戴祖儀果斷拒愛

面對這突如其來的告白，戴祖儀沒有絲毫猶豫，當機立斷地拒絕：「我直接同佢講，我哋係冇可能，你唔好再嘥時間喺我身上。」她以為明確的拒絕能讓對方知難而退，沒想到卻是噩夢的開始。

戴祖儀追求者行徑失控

慘遭拒絕後，該名追求者不但沒有放棄，行為反而變得越來越失控和恐怖。戴祖儀透露，對方會單方面在聊天室中規劃兩人的「遊車河」約會，甚至將對話框當成自己的日記，不斷傳送訊息。

戴祖儀追求者錄影廠跟蹤

最讓她感到毛骨悚然的是，對方竟然會在錄影廠跟蹤她的行蹤。連向來性格大膽的戴祖儀也被嚇得花容失色，意識到事態嚴重。最終，她不得不在朋友的陪同下，再次與對方嚴肅對質，並嚴厲地表示：「你嘅行為好危險，好恐怖！」這次強硬的表態才讓對方暫時收斂。儘管如此，戴祖儀坦言，這兩年來在出席公開活動時，仍會感覺到對方在暗處窺視，讓她備受壓力。

戴祖儀追求者三大特徵曝光

在節目中，主持人司徒夾帶旁敲側擊，協助揭開了這位「瘋狂追求者」的身份線索。他確認對方具備三大特徵，分別是「戴祖儀的幕前同事」、「外貌平凡，唔係靚仔」，以及「不是粗眉大眼」的類型。

司徒夾帶為戴祖儀斬爛桃花

雖然這段經歷讓戴祖儀心有餘悸，但她也表示自己現在的心態比以前開放，似乎暗示已準備好迎接新的戀情。司徒夾帶為了幫助她增強桃花運，更特意將戴祖儀的大型美照掛在自己的工作室當眼處，希望能為她「驅邪擋煞」，早日覓得真命天子。

