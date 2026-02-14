Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丁子朗有義氣絕口不提「屎橋」邊個諗 為戴祖儀謀幸福識外國猛男

影視圈
更新時間：20:15 2026-02-14 HKT
發佈時間：20:15 2026-02-14 HKT

丁子朗與吳若希及戴祖儀早前到澳洲拍攝綜藝節目《他們的澳洲駕期》時，丁子朗在社交網分享一段「如何度過10小時經濟艙」的影片，他在片中指解決不適的方法就是「不要坐經濟艙」，結果被中港兩地網民一面倒圍剿，怒轟他炫富兼歧視。丁子朗事後拍片道歉。

丁子朗比上不足

丁子朗今日（14日）出席「TVB賽馬日」時回應事件，他稱影片內容是眾人一起構思，他避談是誰提議，承認大家想得未夠周全，而此事有人鬧也有人撐，丁子朗︰「有朋友同我講『乜搭商務艙就係炫富？』我冇因為咁而唔開心，又唔係第一次畀人鬧，經一事長一智，之後拍片宣傳節目時，諗得深入啲囉。（怕唔怕影響喺內地發展？）唔會，有套3年前拍嘅劇最近播出，點擊率都幾好。」他笑稱在澳洲拍節目時無艷遇，「外國男仔都高大。」並形容自己的身高，在亞洲男性中尚算有優勢，「但在外國女仔眼中可能都係差少少。」他和吳若希就積極為戴祖儀製造艷遇，例如每次在餐廳見到外國人都問對方是否單身，透露其中一人與戴祖儀互留網上聯絡方法。

