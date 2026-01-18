游嘉欣拍《尋歡作樂的姐姐》表現差爆喊 Jinny戴祖儀呵番游游自認垃圾

TVB節目《尋歡作樂的姐姐》播出後話題不斷，「星島頭條」日前獨家披露，節目拍攝期間傳出游嘉欣太「死板」，即場反應不及「機關槍」式狂爆肚的吳若希（Jinny）、戴祖儀，導致一個鏡頭要NG幾次，令Jinny和戴祖儀拍到冇癮，被藐爆的游嘉欣於壓力爆煲下在團隊前爆喊。

跟唔上節奏

Jinny、戴祖儀與游嘉欣昨晚（17日）到將軍澳電視城，在《慈善星輝仁濟夜》演出，三人一起拍照時，戴祖儀攬着游嘉欣扮杯葛Jinny。問到拍攝時是否發生不愉快事情？戴祖儀表示︰「拍節目一定有開心、不開心的事，不開心的就是每天要一早起身化妝準備。」問為何要杯葛游嘉欣？戴祖儀笑言：「是我杯葛她們二人，因為拍攝第一組節目時無我份。」Jinny則說：「現在是倒轉，我們三個人杯葛麥玲玲！」

問到是否Jinny、戴祖儀「機關槍」式爆肚，導致游嘉欣追不上節奏而NG？Jinny直認︰「我同與戴祖儀的確是機關槍式！」同時感到游嘉欣斯文、乖女、文靜，「她屬於觀察型。」游嘉欣即指︰「她鍾意看她們說話，好好笑。」問她有無受壓而哭？了游嘉欣說：「我是覺得攰才哭，覺得自己表現得好衰！她們反應超勁，我反問自己︰為何反應這麼慢？自己抱怨自己。」Jinny為游嘉欣澄清，指她沒有NG，非常專業，又說：「背稿比我和戴祖儀更熟，我們兩人簡直是垃圾！」戴祖儀抱怨Jinny說：「你說自己就算啦，為何要這樣說我？」（你承認自己是垃圾？）在這刻我除了認之外，還可以怎樣！」她承認，眾人節奏有快有慢，「之後大家有談論，怎樣調整能夠流蜴一些。」續說：「傳聞我欺負人，其實完全不是，如果我戴祖儀可以欺負到人，該有很多人替我高興，代表我終於強壯起來！」

游嘉欣又講錯嘢

問到游嘉欣，當時是否感覺委屈而哭？她指出在其角度只覺得自己表現差，問她可曾覺得被兩人藐？游嘉欣說：「沒有，大家都是一起坐下來談天和打機，大家友好相處，嘻嘻哈哈的。」追問游嘉欣可曾感到被人欺凌？戴祖儀即好大反應，指這是嚴重指控，「我小學時被人欺凌，長大後絕對不會欺凌別人！」此時Jinny要入廠而先行離開。問戴祖儀、游嘉欣會繼續合作做下一輯節目？他們表示要看公司安排，問到下一輯是否可以飛走先Jinny? 游嘉欣衝口而出說：「可能三個都飛走！」戴祖儀即提點她講錯說話，游嘉欣補鑊說：「不好意思，可以的話也想原班人馬合作。」

此外，戴祖儀日前因為手機問題損失3千多元，問她能否追討回金錢？她開心表示︰「佩服有關方面效率！」致電有關方面後，半小時後回覆她，二十四小時內將金錢退回，她補充：「這次不是我按錯掣，完全是設定問題，只要我將設定更改為不用電話號碼付款，便不會再發生。」