90年代超級女神罕晒夫妻照 曾與金城武、吳奇隆捲三角戀 老公被傳是「空心老倌」身份成謎

一代玉女掌門人楊采妮（Charlie）自2013年結婚後，移居新加坡生活，一直非常低調，鮮少公開家庭事。昨日（14日）情人節，她罕見地在IG放閃，上載了一張與老公邱韶智在夕陽下的擁抱合照，並向大家送上祝福：「大家情人節過得怎麼樣啊？希望大家幸福美滿。Happy Valentine's Day」，甜蜜之情溢於言表。

楊采妮罕晒夫妻合照

照片中，楊采妮與老公在落日餘暉映照的海邊緊緊相擁，雖然是逆光拍攝的剪影，但兩人親密的姿態在晚霞的映襯下顯得格外浪漫，充滿電影感。這張罕有的夫妻合照，瞬間引來大量粉絲的祝福。

楊采妮曾與金城武、吳奇隆傳三角戀

楊采妮出道時憑著清純的外貌，迅速成為萬千少男的夢中情人，更因合作電影而與當時的兩大男神——金城武及吳奇隆傳出過轟動一時的「三角戀」。據聞，金城武與吳奇隆當時同時對楊采妮展開追求，而名導徐克就曾證實楊采妮和吳奇隆因合作《梁祝》而拍拖。雖然當事人從未公開承認，但這段撲朔迷離的緋聞，至今仍是資深粉絲津津樂道的話題。

楊采妮新加坡複式豪宅曝光？

楊采妮老公身份背景成謎

在緋聞過後，楊采妮於1994年承認與來自新加坡的邱韶智相戀。然而，兩人的愛情路並非一帆風順，他們曾經共同創業失敗，並在2003年宣布分手，結束了近十年的戀情。不過，緣份讓他們在多年後重逢，並於2013年在新加坡舉行婚禮。

關於邱韶智的背景一直眾說紛紜，早年多次被指是「空心老倌」，更有指他是新加坡籍律師。但在兩人結婚當年，《東周刊》報導指楊采妮老公並非律師，更聲稱他曾是印尼旅遊部秘書，真實背景至今成謎。不論丈夫的背景如何，都無損兩人的感情。婚後，楊采妮便淡出幕前，專心享受家庭生活，並在2017年誕下一對可愛的雙胞胎兒子，將大部分時間都投入到家庭中。

