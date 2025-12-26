Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊采妮激罕曝光雙胞胎兒子近照 新加坡複式豪宅度過溫馨聖誕節 室內擺放「賽車場」

影視圈
更新時間：10:00 2025-12-26 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-26 HKT

一代女神楊采妮（Charlie）自2017年誕下雙胞胎兒子後，便淡出幕前，與新加坡籍丈夫在當地專心相夫教子。近日，她驚喜進駐內地社交平台「小紅書」，開設帳號與粉絲分享生活點滴，並在聖誕佳節上傳了一家人溫馨過節的影片，除了讓她寬敞的複式豪宅曝光外，更讓粉絲一窺她一對8歲兒子的活潑日常。

楊采妮雙胞胎兒子暴風式長高

在影片中，楊采妮的一對雙胞胎兒子成為主角。畫面中可見，兩兄弟精力充沛，在家中興奮地跑跳，並合力佈置巨大的聖誕樹。楊采妮充滿母愛地感嘆，兒子們從前需要爸爸抱著掛飾品，如今已長高過她的肩膀，能幫忙組裝聖誕樹，字裡行間流露出對兒子們成長的喜悅。兩兄弟時而穿著可愛的企鵝圖案T恤，時而手牽手走在戶外，顯得感情極好，活潑可愛。

相關閱讀：50歲楊采妮與女星閨密同框凍齡力驚人 曾傳戀金城武嫁律師息影移居新加坡

楊采妮兩子屋內「賽車」

這段影片也讓楊采妮位於新加坡的豪宅內部細節曝光。從畫面可見，其住所空間感十足，擁有樓梯的複式設計，全屋鋪設了高雅的大理石地板，客廳更有直通戶外花園的落地玻璃門。最引人注目的是，寬敞的客廳地板上，竟擺放了一組大型的《瑪利歐賽車》（Mario Kart）「彩虹賽道」玩具，將豪宅一角變成了孩子們的專屬「賽車場」。即使放置了如此巨大的玩具，空間仍綽綽有餘，足見其居所的寬敞。

相關閱讀：楊采妮童年照出土 天生一把女神黑髮 玉女激罕狂野造型被翻Hit

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
20小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
19小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
23小時前
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
飲食
23小時前
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
19小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
影視圈
14小時前
粵車南下︱允車窗「由黑玻璃遮蓋」遭質疑「雙標」 專家及議員：法例嚴重過時 促與時並進
社會
12小時前
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
影視圈
2小時前