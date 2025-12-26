楊采妮激罕曝光雙胞胎兒子近照 新加坡複式豪宅度過溫馨聖誕節 室內擺放「賽車場」

一代女神楊采妮（Charlie）自2017年誕下雙胞胎兒子後，便淡出幕前，與新加坡籍丈夫在當地專心相夫教子。近日，她驚喜進駐內地社交平台「小紅書」，開設帳號與粉絲分享生活點滴，並在聖誕佳節上傳了一家人溫馨過節的影片，除了讓她寬敞的複式豪宅曝光外，更讓粉絲一窺她一對8歲兒子的活潑日常。

楊采妮雙胞胎兒子暴風式長高

在影片中，楊采妮的一對雙胞胎兒子成為主角。畫面中可見，兩兄弟精力充沛，在家中興奮地跑跳，並合力佈置巨大的聖誕樹。楊采妮充滿母愛地感嘆，兒子們從前需要爸爸抱著掛飾品，如今已長高過她的肩膀，能幫忙組裝聖誕樹，字裡行間流露出對兒子們成長的喜悅。兩兄弟時而穿著可愛的企鵝圖案T恤，時而手牽手走在戶外，顯得感情極好，活潑可愛。

楊采妮兩子屋內「賽車」

這段影片也讓楊采妮位於新加坡的豪宅內部細節曝光。從畫面可見，其住所空間感十足，擁有樓梯的複式設計，全屋鋪設了高雅的大理石地板，客廳更有直通戶外花園的落地玻璃門。最引人注目的是，寬敞的客廳地板上，竟擺放了一組大型的《瑪利歐賽車》（Mario Kart）「彩虹賽道」玩具，將豪宅一角變成了孩子們的專屬「賽車場」。即使放置了如此巨大的玩具，空間仍綽綽有餘，足見其居所的寬敞。

