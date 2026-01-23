90年代兩大女神曝光深厚閨密情 49歲玉女天后借住好友豪宅素顏煞食 同嫁外國人婚姻美滿
更新時間：18:00 2026-01-23 HKT
51歲的楊采妮自2013年與新加坡籍邱韶智結婚，誕下雙胞胎兒子，已淡出幕前多年，並定居當地。楊采妮近日在社交平台發文，透露好友梁詠琪（Gigi）借住其家中，引起不少網民好奇。
楊采妮曝光家居
楊采妮昨日（22日）在IG分享近照，見到家居環境外，又有愛犬哥基「Faith」及兒子出鏡，當中更有一張素顏的梁詠琪合照，二人坐在在沙發上頭貼住貼，而腳下見到兩隻可愛的狗狗圍繞。
楊采妮透露：「前陣子Gigi來家裡住了幾天，一進門就被我家Faith Faith熱情款待——明明是個聽到打雷就鑽廁所的膽小鬼，見到Gigi卻像遇到老朋友一樣寸步不離地跟著撒嬌討親親。看著Faith Faith現在這樣活潑親人，不禁想起她剛來家裡時的樣子」。
梁詠琪西班牙探親
梁詠琪與楊采妮當年差不多時間入行，二人建立深厚情誼，就算楊采妮移居新加坡多年，仍會盡量抽時間見到。早前剛陪老公返西班牙家鄉探親的梁詠琪，馬不停蹄回港為主演的勵志足球電影《逆轉上半場》宣傳。難得抽出空檔，便去探楊采妮，可見二人感情親密如家人。
梁詠琪獲讚有氣質
此外，有網民日前在日本南青山偶遇梁詠琪：「在南青山遇到梁詠琪！跟她對到眼時整個驚呆了，臉好小好漂亮好有氣質！而且我腦中一直響起短髮那首歌。」不少網民大讚其凍齡美貌讓人驚艷：「Gigi真的好美」。
