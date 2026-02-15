Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金虔佑@ALPHA DRIVE ONE人品問題惹爭議 傳對製作單位人員爆粗 辱罵女工作人員「肥婆」

影視圈
更新時間：15:45 2026-02-15 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-15 HKT

韓國選秀節目《BOYS II PLANET》出身的男團ALPHA DRIVE ONE（ALD1）上月12日才正式出道，成員金虔佑當時一度被睇好企「C位」，不料卻傳出疑似欺凌練習生、享有特權待遇等，雖聲勢下滑，但最後仍成功出道。昨日再爆出他因人品問題引發爭議，多位自稱是韓國3大電視台（MBC、KBS、SBS）工作人員的網民在社交媒體上發文，控訴金虔佑在工作中表現不佳，甚至出現對製作單位的侮辱言論，其人品令人懷疑。

金虔佑被3大電視台爆料

據稱金虔佑在錄製KBS節目《兩天豆夜》時對製作單位人員爆粗，他與其他成員乘坐電梯時，並因道具問題對一名女工作人員出氣，讓她感到非常崩潰，金虔佑又對工作人員毫不理睬，更有一名女工作人員透露金虔佑曾辱罵她是「肥婆」；也有SBS工作人員直言對其觀感極差。而自稱MBC員工的人表示，曾遇過某新人偶像在電梯中對工作人員問候毫無回應，態度冷淡，直呼是一次見到這種沒禮貌的偶像。3大電視台接連發聲爆料，雖還未證實，不過消息曝光後，已迅速引起討論。有不少人認為這些指控並非空穴來風，業界人士稱這是「公開的秘密」。目前，金虔佑所屬的公司尚未對此事發表任何回應。

