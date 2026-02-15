趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山

現年43歲的趙希洛（Candice）昨日剛宣布婚訊，並分享了在巴黎拍攝的唯美婚照，收穫了滿滿的祝福。然而，在一片恭賀聲中，不少粉絲也感嘆對她的思念，並惋惜她在TVB十六年來「叫好不叫座」的發展。於TVB時期似乎有懷才不遇的情況，但趙希洛於離巢後轉型當YouTuber，發展就似乎遇到嚴重阻滯，開台逾1年關注度極低，現時訂閱人數仍未超過1萬。

趙希洛TVB十六年懷才不遇？

趙希洛自2007年參選港姐入行，在TVB默默耕耘多年，憑藉多個角色給觀眾留下深刻印象，更因其出神入化的「癲狂」演技被封為「御用癲婆」。2019年，她終於憑藉話題劇集《金宵大廈》中憶子成狂的「何太」一角，勇奪《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女配角」殊榮，演技備受業界與觀眾肯定。

趙希洛雄心壯志不怕失TVB大靠山

然而，這個獎項似乎未為她的事業帶來突破。獲獎後，她的發展反而不如預期，在2023年初播出的《隱形戰隊》中，其戲份少得可憐，角色被指由二線退回四線，讓許多網民替她大感不值。雖然到最後。離巢時趙希洛原來是劇中Big Boss，但可見網民心目中趙希洛發展不似預期。於離巢時，趙希洛的感謝文沒有多謝樂小姐，亦於訪問中坦言，不怕失去TVB大靠山。

趙希洛YouTube事業未見起色

2023年9月，趙希洛宣布離開效力16年的TVB，決心轉型，並以擁有近二百萬訂閱的Coffee（林芊妤）為目標，希望在YouTube界闖出一片天。然而，理想與現實似乎存在巨大落差。她的YouTube頻道「Capturing Candice Official」開設至今超過一年，僅上傳了30條影片，訂閱人數也只有8300人，與Coffee的182萬訂閱量相比，可謂差天共地。

趙希洛家境富裕事業心不再？

對於她YouTube事業的停滯不前，有網民直言她似乎未有用心經營。同時，趙希洛的家庭背景也再次成為焦點。她的母親是前TVB藝員梁小玲，父親則從事石油生意，本身是澳洲大律師。外界猜測，家境富裕的她，加上新婚丈夫相信也擁有一定的經濟實力，或許讓她不再需要為事業太過拼搏。

