Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山

影視圈
更新時間：14:01 2026-02-15 HKT
發佈時間：14:01 2026-02-15 HKT

現年43歲的趙希洛（Candice）昨日剛宣布婚訊，並分享了在巴黎拍攝的唯美婚照，收穫了滿滿的祝福。然而，在一片恭賀聲中，不少粉絲也感嘆對她的思念，並惋惜她在TVB十六年來「叫好不叫座」的發展。於TVB時期似乎有懷才不遇的情況，但趙希洛於離巢後轉型當YouTuber，發展就似乎遇到嚴重阻滯，開台逾1年關注度極低，現時訂閱人數仍未超過1萬。

趙希洛TVB十六年懷才不遇？

趙希洛自2007年參選港姐入行，在TVB默默耕耘多年，憑藉多個角色給觀眾留下深刻印象，更因其出神入化的「癲狂」演技被封為「御用癲婆」。2019年，她終於憑藉話題劇集《金宵大廈》中憶子成狂的「何太」一角，勇奪《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女配角」殊榮，演技備受業界與觀眾肯定。

相關閱讀：趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意

趙希洛雄心壯志不怕失TVB大靠山

然而，這個獎項似乎未為她的事業帶來突破。獲獎後，她的發展反而不如預期，在2023年初播出的《隱形戰隊》中，其戲份少得可憐，角色被指由二線退回四線，讓許多網民替她大感不值。雖然到最後。離巢時趙希洛原來是劇中Big Boss，但可見網民心目中趙希洛發展不似預期。於離巢時，趙希洛的感謝文沒有多謝樂小姐，亦於訪問中坦言，不怕失去TVB大靠山。

趙希洛YouTube事業未見起色

2023年9月，趙希洛宣布離開效力16年的TVB，決心轉型，並以擁有近二百萬訂閱的Coffee（林芊妤）為目標，希望在YouTube界闖出一片天。然而，理想與現實似乎存在巨大落差。她的YouTube頻道「Capturing Candice Official」開設至今超過一年，僅上傳了30條影片，訂閱人數也只有8300人，與Coffee的182萬訂閱量相比，可謂差天共地。

趙希洛家境富裕事業心不再？

對於她YouTube事業的停滯不前，有網民直言她似乎未有用心經營。同時，趙希洛的家庭背景也再次成為焦點。她的母親是前TVB藝員梁小玲，父親則從事石油生意，本身是澳洲大律師。外界猜測，家境富裕的她，加上新婚丈夫相信也擁有一定的經濟實力，或許讓她不再需要為事業太過拼搏。

相關閱讀：趙希洛結婚｜才俊老公身份極神秘  趙希洛曾言「離婚先會公開」  收埋另一半窩心原因曝光

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
17小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
01:15
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
5小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
4小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
7小時前
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
突發
4分鐘前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
21小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
深圳好去處2026｜50大深圳一日遊推介！Minisoland開幕！最新商場/超市/飲茶/親子玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜50大深圳一日遊推介！Minisoland開幕！最新商場/超市/飲茶/親子玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
5小時前
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
奇聞趣事
21小時前