趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意

影視圈
更新時間：10:58 2026-02-15 HKT
發佈時間：10:58 2026-02-15 HKT

現年43歲、被封為TVB「御用癲婆」的前最佳女配角趙希洛（Candice），自2023年離巢後久未露面，昨日（2月14日）情人節於社交平台投下震撼彈，上載多張在法國巴黎拍攝的絕美婚紗照，宣布已為人妻，踏入人生新階段！

趙希洛結婚狀態巔峰

趙希洛在IG幸福地寫道：「As this lunar year winds down, my new chapter begins. Wishing Everyone Happy Valentine’s Day」（舊歲將盡，我的新篇章開啟。祝大家情人節快樂！）。從她分享的照片可見，趙希洛身穿多款設計典雅的婚紗，在巴黎鐵塔及宏偉的歐式建築前取景。無論是展露香肩的平口魚尾裙，還是仙氣十足的長袖蕾絲款式，都完美突顯了她保養得宜的fit爆身材與凍齡美貌，整個人容光煥發，狀態處於頂峰。

趙希洛老公首度入鏡

雖然趙希洛未有公開老公的樣貌，貫徹她對戀情一向的低調作風，但在其中一張照片中，老公亦首度「神秘入鏡」，儘管面容被裁去，但這也是兩人拍拖多年後，另一半首次出現在她的公開照片中，足見兩人感情穩定且非常恩愛。

趙希洛出身億萬家庭

趙希洛出身於富裕家庭，媽媽是前藝人梁小玲，爸爸趙崇康則是澳洲大律師，更有傳在澳洲經營石油生意，在港持有逾億物業。父母更曾贈送價值8000萬的半山豪宅給愛女自住。儘管家境優渥，擁有法律與商業學士及國際商業碩士的高學歷，趙希洛卻選擇了一條截然不同的路。

趙希洛堅持追夢奪獎

她於2007年回港參選香港小姐，雖然五強止步，但無阻她追尋演藝夢。入行16年，她不介意由低做起，更因多次出色演繹精神失常、瘋癲的角色，如《金宵大廈》中憶子成狂的「何太」，而被封為「御用癲婆」。這個角色也讓她的演技終獲肯定，於《萬千星輝頒獎典禮2019》勇奪「最佳女配角」殊榮，當時她在台上哭成淚人，感謝父母的默默支持。

趙希洛進入人生另一階段

在TVB打拼多年後，趙希洛於2023年宣布離巢，結束與無綫的賓主關係。如今，這位圈中的「隱形富婆」終於找到歸宿，升格為人妻，展開幸福新一頁，大批圈中好友及粉絲紛紛留言送上祝福。

