趙希洛結婚｜才俊老公身份極神秘  趙希洛曾言「離婚先會公開」  收埋另一半窩心原因曝光

現年43歲的趙希洛（Candice），於情人節當日在IG上公布喜訊，於無預警下公布成為人妻，得到各方好友及粉絲的祝福。趙希洛做新娘當然矚目，不過其極其神秘的男友就更加令人關注。趙希洛曾於2020年同傳媒自爆有拖拍，之後從來未見其真身曝光，不止外貌，連背景都被趙希洛「收到實一實」。打從20年，趙希洛已決定不會公開另一半的身份，更曾指或許會到離婚的一天才會透露他究竟是誰。趙希洛原來是為了一個原因鐵了心「收埋」男友，可見趙希洛對老公感情的認真和細心。

趙希洛離婚先公開另一半身份？

於2020年，趙希洛曾跟傳媒指自己有拖拍，當時她表示已跟男友拍了拖一段時間，並表示「了解中」，並小心翼翼地指「永遠也不會完全了解一個人」。關於公開當時男友身份的問題，趙希洛就表示「或者離婚先公開」，並指她的另一半十分保守，走在街上也不會有任何親暱的舉動。

趙希洛一原因收埋另一半

3年後，趙希洛就道出為何不肯公開另一半的身份。她表示全因想保護對方：「我想好好保護佢，不想影響佢嘅工作。依家我哋維持得好好，好舒服，唔使同任何人交代」。而趙希洛亦透露對方的性格：「我哋好相信大家，會互相支持，雙方對工作，以及工作態度都好有要求，所以可以夾到」。她亦指另一半工作、事業十分出色，自己不想被他甩得太遠。有理由相信趙希洛的丈夫事業有成是位才俊；而從趙希洛的婚照中，見到老公比她起碼高「一個頭」，趙希洛身高為164cm，相信其丈夫身高約184cm，即約6呎高。

趙希洛認跟伴侶長期相隔兩地

趙希洛亦透露自己於香港工作，但對方就於外地工作，故此大家長期相隔兩地，不過她指雙方互相信任，亦都好希望彼此都有成就，故此不會刻意去想對方會離開自己。即使不是經常能見面，但到有需要時大家都會向對方伸出援手，在疫情期間，趙希洛曾表示不想父母染疫，故此搬到男友家暫住，對方欣然接受，更極照顧趙希洛。到24年9月，趙希洛曾向傳媒表示，另一半已經有求婚打算。

