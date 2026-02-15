前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦

現年51歲的向海嵐，是1998年的港姐四料冠軍，入行後受到TVB力捧，她主演的電視劇《無頭東宮》、《楊貴妃》等，也是叫好叫座之作，演技出色，成為港人的集體回憶。近年向海嵐長駐內地發展，不時拍片分享生活近況，間中都會回港開工，保持人氣。近日向海嵐透露返了娘家TVB，參與拍攝TVB互動遊戲節目《唱錢》，但網民從她分享的短片，發現她不止沒有助手跟身，甚至連開鏡前的化妝也是自己操刀，昔日的一線花旦現時要事事親力親為，難免有種人走茶涼的感慨。

向海嵐捱義氣返TVB拍攝節目

近日向海嵐在小紅書分享近況，片中她透露返回TVB，拍攝互動音樂遊戲節目《唱錢》，難得回一趟娘家，向海嵐忍不住在電視城四圍蹓躂，並帶網民參觀電視城，她走到戶外一條長通道，回憶道：「之前台慶甚麼的時候，他們就會把這裡布置成一個走紅氈的地方。」之後又帶大家去錄影廠，指該處是拍攝綜藝節目，但畫面所見也是空無一人，場面相當冷清。

向海嵐自己化妝零助手跟身

向海嵐全程沒有助手跟身，之後去到化妝間，從自己的化妝包裡拿出唇膏、眼線筆，熟練地為自己補妝，並表示「補個妝就準備上場」。畫面一轉，見她進入了錄影廠，開始拍攝節目《唱錢》，顯得十分專業。不過網民就覺得向海嵐曾是TVB力捧花旦，雖然於2008年已經離巢，間中都會為娘家錄製節目，永不忘本，但現時拍節目竟然未獲安排化妝師，引來網民好奇。

向海嵐創立自家珠寶品牌

向海嵐贏得港姐冠軍後入行，先後拍攝過《無頭東宮》、《楊貴妃》、《鳳舞香羅》、《心花放》等TVB劇集，但她在事業高峰期，於2008年毅然離開效力十年的TVB，轉戰商界，到上海擔任公關，體驗白領生活。近年向海嵐轉型從商，並創立了自己的珠寶品牌。向海嵐曾大呻受力捧時工作太多，不夠休息，難忍辛苦最終決定離開TVB。如今向海嵐回前東家拍節目，未知有否勾起她的昔日辛酸回憶。

