江華「雍正皇帝」出巡北上吸金 預告農曆新年無休證身價 曾因「嫪毐」被嘲耿耿於懷

更新時間：16:00 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-13 HKT

現年64歲的江華，近日因為電影《尋秦記》熱潮，再次受到大眾關注，指他對於未有被邀請演出，一直耿耿於懷。雖然江華未有演出片中的「嫪毐」，令觀眾覺得可惜，認為電影未夠圓滿。但其實江華現正於內地景區，扮演《九五至尊》的雍正皇帝，密密搵真銀，而且在農曆新年亦未有得休息，分別要在廣東、杭州、上海的景區演出，要虛名還是要賺人民幣，顯而易見。

江華被嘲諷缺演《尋秦記》「耿耿於懷」

江華在TVB劇集《尋秦記》，一人分飾兩角，分別飾演「連晉」及「嫪毐」，在劇中是主要大奸角，跟古天樂飾演的項少龍更是死對頭，所以在開拍電影版《尋秦記》，不少觀眾也誤以為他有份演出，早前更有網民翻出江華年前做的訪問，直言拒拍《尋秦記》電影版，直至古天樂接受訪問，提到沒有安排已離世的角色「回歸」，才知道江華一直未有受邀演出。

相關閱讀：江華親解缺席《尋秦記》電影版之謎：無謂逼我講啦 曾稱拒拍再談有否受邀 表現耿耿於懷？

江華農曆新年到三大景區開工

近年江華長駐內地搵食，出席商演活動，而最吸金是到內地的景區演出，無論是劇集《西遊記》的唐僧，或者《九五至尊》的雍正皇帝，江華演出也是有價有市，他多次在景區被遊客野生捕獲，合照簽名。近日江華太太麥潔文，更事先張揚丈夫農曆新年無得休息，分別在廣東、杭州、上海的園區，繼續演出雍正皇帝，在新春佳節密密吸金，比起糾結於有無得拍攝《尋秦記》，搵真銀更加實際。

江華曾婚內出軌鄧萃雯

江華入行多年，分別效力過亞視和TVB，在TVB年代，已經拍過多齣膾炙人口的劇集，包括《西遊記》、《尋秦記》、《九五至尊》、《楚漢驕雄》等。江華的感情生活亦多姿多采，他在1992年跟歌手麥潔文結婚，育有一對子女，但江華在1996年跟鄧萃雯因合作亞視劇集《我和春天有個約會》，而婚內出軌，東窗事發後，麥潔文不止力撐老公，更與鄧萃雯展開隔空罵戰，事後江華獲得太太原諒，修心養性，夫妻變得更加恩愛，過上幸福生活。

相關閱讀：江華自稱拒拍《尋秦記》電影版說法被踢爆？古天樂公開選角內幕 網民嘲：根本冇預你

