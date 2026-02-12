鄭秀文大爆劉德華疑患一症 合作近30年公開老友性格秘密：佢成功唔係靠人脈

鄭秀文近日在接受鄭裕玲（Do姐）的訪問時，大爆合作超過20年的好朋友劉德華的真實為人。鄭秀文罕見地深入剖析了她眼中的劉德華，更笑言這位好拍檔或許有「社交恐懼症」。

劉德華家庭至上遠離應酬

鄭秀文在訪問中坦言，劉德華的私生活異常簡單純粹，與娛樂圈的喧囂應酬幾乎絕緣：「在他的世界中，只有家庭和女兒」，Sammi表示，劉德華私底下並不熱衷於交際應酬，甚至可能對此感到些許畏懼。

鄭秀文爆劉德華或有社交恐懼症

因為不會去應酬討好別人，鄭秀文更覺得他的成功是自己一手一腳「打出來」：「我覺得他能有今天的成就，真的不是靠他的人脈，完全是靠他自己努力打拼出來的。我甚至我覺得他有點社交恐懼症」。鄭秀文的這番話，為公眾描繪出一個迥異於舞台形象的劉德華。

從《孤男寡女》到交心摯友

鄭秀文與劉德華的銀幕情誼，始於2000年的經典電影《孤男寡女》。Sammi回憶，由於當時彼此並不相識，她也需要時間慢慢與這位巨星混熟。但隨著合作的深入，她愈發欣賞劉德華的為人：「越結識得久，就會越喜歡劉德華，因為他的為人簡單」。

鄭秀文極欣賞劉德華

如今，這對曾合作過《瘦身男女》、《龍鳳鬥》等多部電影的黃金組合，早已昇華為可以交心的摯友。他們會互發訊息問候，Sammi甚至可以自在地到劉德華家中吃飯聊天。她感觸地說：「一個名氣和地位越高的人，反而越懂得待人接物。他會讓你覺得很自在」。

劉德華守護家庭

劉德華對家庭的守護，早已是圈內一段低調而深刻的篇章。他與妻子朱麗倩經歷了二十三年的秘密相守，才在2009年公開關係，女兒劉向蕙的出生更讓他將家庭視為最重要的堡壘。

