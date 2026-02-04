鄭秀文爆初時並非演霸氣夜總會經理 拍喊戲感動全場 黃子華忍口拍半裸戲獲封最頂級阿叔身形

黃子華和鄭秀文在主演的賀歲片《夜王》中有不少突破，鄭秀文氣場全開，罕有以霸氣女強人示人，黃子華貫設金句王風格，亦為藝術而犧牲，為戲中的半裸場面忍口忍足一個月，但他自問不是《激戰》的張家輝，只是阿叔去海灘，叫觀眾切勿對他有期望。文：黃佩麗 圖：譚志光

首合作顯默契

由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文主演的賀歲片《夜王》即將於農曆年與觀眾見面，2人在戲中有不同突破演出，吳煒倫更爆謝君豪早前看過電影後，大讚今次是黃子華的最佳演出，鄭秀文亦很認同，透露拍攝一場瞓大髀戲時，完全看不到「黃子華」，只看到「歡哥」，她說：「我哋事前無對過戲，一埋位就好有默契，第一場就係拍佢食住煙瞓喺我大髀上，我從上往下望佢時，我睇唔到黃子華，而係睇到歡哥，覺得佢今次嘅演出同以前唔同，感受唔到黃子華嗰種氣場，令我都好易投入。」黃子華感謝他們的讚賞，但他表示演出時沒有刻意與以往有別，一樣是照着角色去演，「今次係幾難演，角色有好多戲，又有好多劇烈情緒，我會形容歡哥係腳踏實地嘅韋小寶，從中取得平衡係最有挑戰性，我都不時問導演會唔會演得太過火。」吳煒倫讚黃子華在演繹上非常細心，又說初時擔心他和鄭秀文沒有火花，因兩人未曾合作過，拍攝時間又趕，但只是開了一、兩日工就看到他們的默契，令他放下心來。

演「小姐」是畢生志願

鄭秀文在戲中氣場全開，罕有演出霸氣女強人角色，她表示演出上不算難，但事前要為角色設定很多細節，她認為霸氣和威嚴有既定的演繹方法，但要從中表達出不同的情感很有挑戰性，「除咗黃子華，我同其他演員都有唔同程度嘅對手戲，會有唔同方式嘅交流，好似同芯駖喺浴池傾偈一場，我就用媽媽生嘅過來人身份同佢分享經驗，又係另一種感覺。」她又爆監製找她演出時，初時是叫她演小姐，笑指演小姐是她畢生志願很開心，後來要她演媽媽生，她心想都還好，誰知最後演夜總會經理，她笑說：「離小姐越來越遠，我一直等演小姐，點知已經等到過咗小姐嘅階段。」至於黃子華就有半裸場面，他笑言為了騷身形而忍口忍了一個月，誰知除衫戲是最後才拍，指鄭秀文在拍攝時萬歲了一部雪糕機，當大家興奮品嘗時，他只能在旁邊看，又叫大家對他的除衫戲不要有期望，「我唔係張家輝拍《激戰》，只係阿叔去海灘。」鄭秀文即大讚：「佢係阿叔中最頂級嘅身形！」黃子華笑謂能得到她的認同很開心。談及其中一場喊戲，吳煒倫直言以為鄭秀文會喊不出來，他也沒有給鄭秀文太大壓力，真的喊不出來也不會強迫，誰知最後順利完成，連黃子華都被感動到喊。



