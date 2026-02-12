Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

閔熙珍一審勝訴 法院認定「無帶走NewJeans意圖」 HYBE賠1.38億港元

影視圈
更新時間：18:15 2026-02-12 HKT
發佈時間：18:15 2026-02-12 HKT

韓國ADOR娛樂代表理事「NewJeans之母」閔熙珍與HYBE之間的股權訴訟，閔熙珍今日獲判勝訴！法院就「認沽期權」相關訴訟作出一審判決，閔熙珍勝訴，HYBE須支付約255億韓圜（約1.38億港元）。

HYBE主張未獲法院採信

首爾中央地方法院民事法庭於今日上午針對兩宗相關案件進行宣判，包括HYBE提出的「確認解除股東間協議」訴訟，以及閔熙珍方面提出的「請求支付股票買賣價格」訴訟。法院最終未採信HYBE主張，認定閔熙珍行使認沽期權合法有效，並裁定HYBE須支付255億韓圜。HYBE指控閔熙珍曾有「帶着NewJeans離開公司」的計劃，認為此舉已嚴重違反雙方股東協議，並強調該協議早在閔熙珍行使認沽期權前4個月即已合法解除，因此她無權提出賣出股份。不過，閔熙珍則否認相關指控，指在股東協議未被合法解除的情況下，依法行使認沽期權，理應取得股票買賣金額。

對於HYBE方面提交的閔熙珍聊天記錄，法院雖認可其證據能力，但指出：「僅憑該等對話內容，尚不足以認定構成對股東間協議的重大違反。」此外，針對閔熙珍方面提出的關於ILLIT涉嫌抄襲的指控，法院亦認為相關問題難以構成重大合同違約事由。

