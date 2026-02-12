CBX捲入收益分配爭議 SM娛樂申請「假扣押」1,400萬財產

韓國公司SM娛樂近日對EXO成員Chen、伯賢、Xiumin，合稱「CBX」的小分隊心申請資產假扣押，引發關注。SM與CBX因為涉及未清償債務及收益分配爭議，SM此舉旨在得到成員個人活動收入10%的債權，雙方糾紛也再度浮面。

SM「假扣押」CBX1,400萬港元

據指SM娛樂於本月9日、10日兩日內，對CBX三名成員的資產提出假扣押申請。被列入假扣押範圍的資產包括Chen的住宅全租保證金債權、伯賢位於京畿道九里市阿川洞的公寓和Xiumin位於首爾龍山區漢南洞的公寓。其中，伯賢名下阿川洞公寓面積約1,528平方呎，於2023年10月取得，Xiumin名下漢南洞公寓面積約1,787平方呎，並於上月9日才完成業權移轉登記。此次SM向3人請求的扣押金額合計26億韓圜（約1,400萬港元）。

CBX就「假扣押」未表態

報道引述法律界人士指出，「假扣押」並非正式沒收資產，而是一種保全措施，目的是在訴訟結果未明前，防止資產轉移或出售，以保障日後若判決成立時的追討權益。惟此舉對藝人形象及資金周轉均構成壓力，亦意味雙方談判已陷入僵局。業界亦關注，此案或成為韓國娛樂產業「長約制度」與藝人收益透明度的重要判例。至今3名成員暫未就扣押物業一事作出正式回應。

SM與CBX爭議始於2023年

雙方爭議可追溯至2023年6月，當時CBX以未獲充份結算資料、專屬合約期過長等理由，向SM娛樂要求解除專屬合約。其後雙方於同月達成協議，EXO團體活動仍由SM娛樂負責，成員個人活動則由另一公司INB100進行，但須向SM支付個人活動收入的10%。

SM與CBX對簿公堂

不過，2024年6月，CBX方面指控SM未履行保障INB100唱片與音源流通手續費5.5%的約定，因此拒絕支付個人活動10%的收入。SM娛樂同月向3名成員提起專屬合約履行請求訴訟，雙方正式對簿公堂，CBX則反控SM高層涉及欺詐，指控其承諾付5.5%音樂流通手續費未有履行。不過相關刑事案件後因證據不足，已作出不起訴處分。