「三弟」劉嘉龍驚喜現身《尋秦記》慶功  早轉行容貌大變難認  一要角仍缺席網民質疑人緣差

電影版《尋秦記》票房報捷，劇組於昨晚（10/2）舉行盛大慶功宴，並宣布將於情人節推出《尋秦記》Plus+多元宇宙版。慶功宴上星光熠熠，除了電影版演員外，監製兼主演的古天樂更誠邀多位電視版元老演員聚舊，而全場最矚目的焦點，莫過於「三弟」劉嘉龍的驚喜現身。

「三弟」劉嘉龍容貌變化極大

早前古天樂在宣傳電影時，曾表示遺憾未能齊集所有原班人馬，特別是苦無聯絡方法的「三弟」劉嘉龍。然而在慶功宴上，劉嘉龍的現身解開了這個謎團——原來林峯一直存有其聯絡方式。林峯就表示：「老闆（古天樂）都冇同我講話要搵佢，係上次做訪問先知，做咩唔問我？」

劉嘉龍滿頭灰白髮

劉嘉龍的現身，其外貌的巨大變化成為了傳媒和網民的熱議話題。對比當年電視版中那位面龐飽滿、眼神銳利的年輕樣貌，如今的劉嘉龍已是滿頭灰白髮，留著灰白的鬍子，身形也顯得清瘦，與當年的形象判若兩人，確實令人難以第一時間辨認。

劉嘉龍保持低調拒受訪

據悉，劉嘉龍現已離開娛樂圈，轉投商界。為了保持低調，他此次現身只為支持昔日戰友，並未接受任何傳媒訪問，僅與「大哥」古天樂及「二哥」黃文標等故人合照留念，情誼盡在不言中。

江華未見蹤影

在這次難得的聚會中，另一位電視版重要角色「連晉/嫪毐」的飾演者江華卻未見蹤影，引發網民熱烈討論。有網民直言：「我諗江華真人緣麻麻，攝電視劇原班人馬去慶功，都唔搵佢。」更有網民翻出江華過往的言論，認為他言談間顯得有些低EQ和傲慢，導致他在圈內人緣平平。其中一位網民更指出：「至少真係無乜同行走出嚟撐佢就知咩事。」暗指他與圈中人關係疏離。

