《聲夢》小花意外曝光豪宅香閨 客廳超大裝潢高調奢華 25歲開音樂學校豬籠入水

現年25歲的文凱婷，參加2020年《聲夢傳奇》為人熟悉，晉身最後6強的她，被指是姚焯菲、炎明熹等人的勁敵，近年一班參賽者各有發展，而文凱婷除了歌唱事業，近日更當上了老闆，創業開音樂學校，事事親力親為，近日她在小紅書分享了自己的工作日記，確是由朝忙到晚，近深夜才有空檔做拉筋運動，舒緩疲勞，但網民焦點卻落在她的家居環境，激讚客廳闊落，寬敞舒適，可說是完全錯重點。

文凱婷近日開辦音樂學校

文凱婷近日分享的創業日記，由早上起身梳洗出門，直至工作到半夜她才回家，片中見她由乘車前往工作室的途中，已急不及待拿出手機回覆客戶查詢，分秒必爭，效率驚人。

文凱婷由朝忙到晚事事親力親為

文凱婷中午12點多到達工作室後，她的早餐僅僅是雞蛋和粟米，簡單而健康。其後她便投入到最耗時的宣傳工作，包括親自設計海報、剪輯宣傳影片、編排活動流程，以及與客戶溝通，直至下午3時半才能吃午餐。文凱婷從幕前到幕後，從創作到行政，她都一腳踢，展現了驚人的魄力。

文凱婷家居環境簡約舒適

文凱婷日間的工作排得密密麻麻，接近凌晨12點多才結束一天的工作駕車回家，但她沒有馬上倒頭大睡，反而在家中的客廳進行拉筋和伸展運動，作為一天辛勞後的放鬆。女神香閨馬上吸引到無數粉絲注意，大讚她的家居環境相當寬敞舒適，客廳鋪著充滿藝術感花紋的大地氈，配上古典風格的牆紙和舒適的沙發，空間感十足。至於她的浴室，網民發現了一個大鏡櫃，內裡放滿了美容護膚品，讓文凱婷擁有白滑肌膚，確是功不可沒。

